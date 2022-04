Esta semana, Parlamento dedica gran parte del programa al Día de la mujer. La invitada es Carmen Calvo, ex vicepresidenta del gobierno y actual presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso. La diputada del PSOE reflexiona sobre la división del feminismo este 8M en el que, por primera vez, se han convocado varias marchas con lemas diferentes.

Calvo se sitúa entre quienes defienden que hay que abolir la prostitución y anuncia que el PSOE quiere incluir en la "ley del sí es sí" multas para los consumidores de prostitución. Carmen Calvo también se pronuncia sobre la comisión de expertos que investigará los abusos a menores en la iglesia católica. El presidente del Gobierno le ha encargado coordinar los trabajos parlamentarios.

Pregunta.- ¿Estuvo en alguna de las marchas del 8M?

Respuesta.- Por primera vez en mi vida no pude ir porque estaba en el pleno para defender una iniciativa de mi partido, de mi grupo parlamentario, que esperemos que salga adelante. Se trata de poner en marcha una comisión de investigación sobre los abusos sexuales de menores en la Iglesia Católica. Lo dije en tribuna, es la primera vez que falto porque hay una obligación mayor que era la de mi cargo de diputada.

P.- El presidente del Gobierno le ha encargado coordinar los trabajos parlamentarios de esa comisión que investigará los abusos. ¿Cuál va a ser el papel del Parlamento en esa Comisión?

R.- Muy grande, porque el Defensor del Pueblo es un alto comisionado de esta Cámara. Tiene que rendir cuentas aquí. Lo ha hecho a lo largo del tiempo. Muchas veces se le han encargado informes importantes y este es uno más, pero muy importante. El Defensor del Pueblo tendrá que venir con esas conclusiones para que sean sometidas a debate político entre los grupos parlamentarios.

“Que los expertos escuchen y sean capaces de decirnos a los políticos qué cosas hay que hacer“

Así que es una comisión de expertos independientes, pero no una comisión independiente de la responsabilidad de los poderes públicos. Esto es importante que lo entendamos. España, nuestro país, va a utilizar una vía muy interesante. No es delegar la responsabilidad fuera de la responsabilidad pública, pero sí hacer que los expertos escuchen y sean capaces de decirnos a los políticos qué cosas hay que hacer para sacar a estas víctimas del calvario del silencio donde llevan toda su vida.

La diputada del PSOE reflexiona sobre la división del feminismo este 8M. cropper

P.- Para que nos entendamos, no es una comisión parlamentaria de investigación como las que habitualmente trabajan aquí pero, ¿van a poder venir las víctimas a ofrecer su testimonio?

R.- Nosotros hemos escuchado a las víctimas, creo que otros grupos parlamentarios también. Las seguiremos escuchando tantas veces quieran y nos ayuden a seguir avanzando. El Defensor del Pueblo también va a escucharlas. En el momento en el que el debate político se abra, si ellas quieren, volverán a ser escuchadas. No podemos avanzar y saber qué es lo que ocurrió si ellas no son oídas. Pero nosotros queremos que las víctimas sean respetadas, no solamente por todo lo que han vivido porque son víctimas, si no porque quienes estamos en el debate político y en la politización sana y legítima no podemos meter a las víctimas en nuestras disquisiciones. Nosotros queremos que las víctimas sean respetadas y que el debate político sea entre políticos y nunca con las víctimas del conflicto.

P.- ¿Ha abierto este tema otra brecha con sus socios de Unidas Podemos?

R.- En absoluto. El Gobierno que sostiene mi partido y otro partido, Unidas Podemos, está comprometido con que esta comisión exista y este asunto empiece a resolverse en nuestro país como en otros, y que el principio del fin de este dolor termine en nuestro país. Y sobre todo, que sirva también de gran mensaje. Un país se la juega con los temas verdaderamente importantes: por cómo trata a sus menores y por cómo cuida a sus mayores. Esa es la gran dignidad de una sociedad que cuida su convivencia.

“Un país se la juega por cómo trata a sus menores y por cómo cuida a sus mayores“

Los adultos tenemos la inmensa responsabilidad de hacer eso con los menores y con los mayores. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar una respuesta a la parte más delicada de la vida de un menor, que es ser atropellado en su integridad física y sexual, en su libertad sexual, que es un rincón de la vida fundamental donde se sienten absolutamente indefensos. Y esto es terrible. Estas víctimas cuentan y tienen que contar para que podamos reaccionar ante cosas terribles. Yo creo que toda la Cámara debería decirle al resto de la sociedad "estamos todos en esto", porque esto no debía haber ocurrido nunca y no puede estar ocurriendo ahora tampoco. Los menores son intocables. No solamente porque son menores y están indefensos frente a esto, sino porque les destrozan las vidas para siempre. Eso lo cuentan todas las víctimas.

Feminismo dividido P.- Señora Calvo, nos decía que no pudo acudir a ninguna de las marchas del 8M porque le tocaba defender desde la tribuna esa proposición no de ley. ¿Cómo ha vivido que el feminismo haya celebrado dividido este año el día de la mujer? R.- El feminismo es un movimiento que tiene más de doscientos años, que es el movimiento social y político más poderoso que hay ahora mismo en el mundo, porque atraviesa a todo el planeta, a todas las sociedades, porque es la voz de más de la mitad de la humanidad. En España somos 1.600.000 mujeres más que hombres. Es decir, estamos hablando de una potencia de transformación y de innovación de la vida increíble. Por lo tanto, es lógico que haya disquisiciones internas. P.- ¿Le apena que haya habido dos marchas en Madrid este año? “Ha estado muy bien que el 8 de marzo este año se dedique a la abolición de la prostitución“ R.- A mí lo que me parece importante es que hayamos vuelto a salir y que el año que viene salgamos todavía más. Y que el año que viene salgan muchos hombres más porque el compromiso acerca de nuestras reivindicaciones y expectativas tiene que ser de la sociedad en general. Y dicho esto, me parece que ha estado muy bien que el 8 de marzo este año se dedique a la abolición de la prostitución. P.- Esa era la pancarta de una de las marchas, digamos, la alternativa, "El feminismo es abolicionista". R.- En la abolición de la prostitución está mi partido, está mi grupo parlamentario en este momento, intentando una ley que estamos tramitando en la Cámara para introducir ya medidas abolicionistas. P.- ¿Va a llegar esa ley en esta legislatura? R.- Nosotros tenemos un compromiso, entre otras cosas, porque tenemos un borrador de texto importante que afronta el gravísimo problema de la trata y de la prostitución. Hay trata porque hay prostitución, si no no habría trata: secuestro de mujeres y de menores, niñas y niños, también con fines de explotación sexual... No se pueden separar estas dos cuestiones porque están completamente unidas... No secuestrarían a ninguna mujer en ningún lugar del mundo para llevarla a otro que se prostituya. “Vamosa introducir enmiendas para abolir la prostitución en la ley del "sí es sí"“ Nosotros hemos estado trabajando en los últimos años en un texto. Son textos de ley difíciles, porque afectan al derecho internacional, porque afectan a muchas cuestiones. No son textos fáciles, técnicamente hablando. Nosotros tenemos un borrador y estamos dispuestos a ponerlo en el debate. Mientras vamos a ganar tiempo. Estamos tramitando una ley ahora mismo sobre libertad sexual, la que en términos coloquiales se llama la del "sí es sí", sobre el consentimiento de las mujeres. Y vamos a aprovechar ya en esa ley para introducir algunas enmiendas que van dirigidas a la abolición de la prostitución para ir ganando tiempo. P.- ¿Por ejemplo? R.- Bueno, hay que multar a los consumidores. Hay que ir a por los proxenetas, que son los que hacen negocio con los cuerpos de las mujeres. Hay que evitar que se abran burdeles. Hay algunas decisiones que se tienen que empezar a tomar ya. Como están haciendo otros países. Francia, sin ir más lejos. Hace muy poco, su Consejo Constitucional, que es como el Tribunal Constitucional, ha dado luz verde a las multas para quienes consumen prostitución. Y en definitiva, el mensaje es que no es compatible una democracia con los cuerpos de las mujeres en compra y venta. Nuestros cuerpos son el fundamento de nuestra dignidad y de nuestros derechos humanos. Y la prostitución no es una profesión: es una esclavitud enorme que las mujeres arrastramos a lo largo de toda nuestra historia. “En la prostitución están fundamentalmente mujeres traficadas, pobres, en la marginación y en la precariedad“ En la prostitución están fundamentalmente mujeres traficadas, pobres, en la marginación y en la precariedad. Así que cuando hablamos de prostitución no estamos hablando de libertad. Estamos hablando de marginación, estamos hablando de sometimiento. estamos hablando de una tragedia histórica que las mujeres recordamos desde que el mundo es mundo. Mi partido está en eso y ese va a ser un debate que se tiene que abrir paso en esta legislatura. Así que me parece muy bien que este 8 de marzo hayan salido también muchas mujeres a la calle diciendo "el feminismo es abolicionista". Eso ya lo dijo en esta cámara Clara Campoamor. Que la República no podía consentir la prostitución, que eso era un terror contra nosotras. Es decir, que desde Clara hasta aquí...