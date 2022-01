Así hace balance del 2021 cada grupo parlamentario

Los portavoces de los ocho grupos del Congreso de los Diputados responden al cuestionario del programa Parlamento. ¿Cuál es la mejor noticia del 2021? ¿Y la peor? Un deseo para el 2022 y un brindis. Responden Héctor Gómez del PSOE, Cuca Gamarra del PP, Iván Espinosa de los Monteros de Vox, Pablo Echenique de Unidas Podemos, Gabriel Rufián de ERC, Edmundo Bal de Ciudadanos, Aitor Esteban del PNV y Mertxe Aizpurua de EH Bildu.

Mertxe Aizpurua (EH Bildu): "La campaña de vacunación intensa, masiva, que ha habido y que es la que nos ha posibilitado que hoy en día no estemos en una peor situación de la que estamos. Creo que esa es la mejor noticia que haya habido vacunas y que la gente haya respondido a la vacunación".

Gabriel Rufián (ERC): " Yo también me alegro, evidentemente, de la vacunación. Pero permítanme que barra para casa y el hecho de que amigos y amigas, que estaban bajo nuestro punto de vista injustamente encarcelados, pues estén en sus casas con sus familias, gracias a la política. Yo creo que es siempre una buena noticia".

Pablo Echenique (UP): "Creo que la vacunación. España está a la cabeza del mundo en vacunación. Creo que la sanidad pública ha dado un ejemplo del que todos deberíamos estar orgullosos y creo que hemos demostrado que algunas cosas sabemos hacerlas bien como como país".

Mertxe Aizpurua (EH Bildu): " Que no hayamos sabido sacar las consecuencias, las lecciones que teníamos, que de alguna forma intuimos o quisimos sacar en los primeros tiempos de la pandemia. El hecho de dar la importancia a las cosas que realmente la tenían y que, sin embargo, según ha pasado el tiempo, hemos vuelto a la normalidad".

Aitor Esteban (PNV): "No hemos conseguido todavía superar la epidemia, que seguimos todavía con problemas y que nos va a costar. Eso es lo peor, que no hemos conseguido vencerla aún".

Edmundo Bal (Cs): " Yo destacaría también algo que a mí personalmente me ha impactado mucho porque he ido a muchas manifestaciones y hemos reivindicado mucho esto, que son los 11 suicidios al día que se producen en España y la necesidad de que exista una Estrategia Nacional de salud mental y un Plan Nacional de prevención del suicidio".

Gabriel Rufián (ERC): " El avance de esta pandemia, o que siga presente con todos sus efectos, que a veces son incluso peores que los propios efectos frente a la salud. Pero sí que me gustaría resaltar el hecho del auge de la ultraderecha".

Pablo Echenique (UP): "Yo creo que la peor noticia es el pulso que ha echado el oligopolio eléctrico, las eléctricas al Gobierno de España. Las medidas del Gobierno han conseguido mitigar esa subida, hacer que no fuera tan alta, pero las eléctricas se han aprovechado de la situación haciendo daño a la economía y a la gente".

Mertxe Aizpurua (EH Bildu): "A mí me gustaría que esos mensajes de odio, de crispación que está alentando la ultraderecha en este estado cejaran, se suavizará mucho, y que incluso desaparecieran".

Gabriel Rufián (ERC): "Que esta pandemia termine en esta latitud, porque hay un montón de otras pandemias en otras latitudes, conviene recordarlo. Pero también, por qué no decirlo, avance en derechos sociales y también avance en el conflicto político entre Cataluña y España".

Pablo Echenique (UP): "Creo que 2022 toca una reforma fiscal ambiciosa en la que podamos bajar un poquito los impuestos a trabajadores autónomos y a pymes y, al mismo tiempo, aumentar los impuestos a la gente que tiene que pagar más para que así podamos tener una sanidad mejor, una educación mejor y una ley de dependencia más potente".

Cuca Gamarra (PP): " Que Pedro Sánchez cambiara su manera de hacer política, dejara de mentir, dejara la incompetencia y la soberbia y empezara a preocuparse de los problemas que tienen los españoles. Que abandone esos socios, que al final están debilitando a nuestro país, y si no está en disposición de hacerlo, que convoque elecciones para que pueda producirse el cambio de ciclo político que los españoles están esperando".

Un brindis para cerrar el año

01.28 min Por la salud, por los servicios públicos, por la reactivación económica y por los españoles, algunos de los brindis de nuestros políticos.

Héctor Gómez (PSOE): "Lo haría, sobre todo por todos nuestros servicios públicos, por la defensa de lo público que ha demostrado en esta pandemia y en situaciones excepcionales una respuesta extraordinaria".

Cuca Gamarra (PP): "Bueno, yo creo que hay que brindar por España, hay que brindar por todos los españoles y para que tengan salud, futuro y esperanza en este próximo año 2022. Que cada uno, que todos tenemos nuestros sueños, podamos ser capaces de conseguirlo en un gran país que es España".

Iván Espinosa de los Monteros (Vox): "Pues yo brindo por España, brindo por los españoles, que es nuestra principal materia prima. Tenemos un grupo de compatriotas que son personas con mucho talento, con mucha capacidad de aguante, con mucha capacidad de resistencia. Hemos resistido los peores gobernantes de la historia y lo hemos superado. Superaremos también a estos".

Pablo Echenique (UP): "A mí me gustaría brindar porque, más pronto que tarde, podamos tener una sociedad en la que no haya pobreza, en la que todos los españoles sean iguales ante la ley. Y eso exige un segundo brindis para que todo esto sea más fácil, y es brindar por la República".

Gabriel Rufián (ERC): "Por la salud, por la razón y por la política".

Edmundo Bal (Cs): "Que vamos a salir adelante y que hay luz al final del túnel. Que llegaremos a lo que es la normalidad de verdad, no la nueva normalidad. Por eso quiero brindar".

Aitor Esteban (PNV): "Porque la reactivación económica sea una realidad y acabemos con el paro juvenil".

Mertxe Aizpurua (EH Bildu): "Por la derogación de la reforma laboral, porque se consiga definitivamente y porque los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores, lleguen también a su sitio, al sitio que le corresponde. Y ese sería el brindis que a mí me gustaría hacer para el próximo año".