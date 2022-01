En la semana del aniversario de la Constitución el movimiento social CERMI pide reformar su artículo 49 que sigue llamando "disminuidos" a las personas con discapacidad. El programa Parlamento entrevista este sábado a su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno.

Pregunta.- El lunes, en el aniversario de la Constitución, la presidenta del Congreso se refería al reconocimiento de las personas con discapacidad como uno de los mandatos de la Constitución. Pero 43 años después, sigue vigente el artículo que se refiere a ellas como "disminuidos". Es un término, hoy por hoy, claramente ofensivo.

Respuesta.- Desde luego. Lo percibimos y lo sentimos los más de cuatro millones de personas con discapacidad. Y sus familias. Para doce millones de españoles y españolas es hiriente y ofensivo. No nos respeta. En su momento, la Constitución fue pionera, hay que decirlo, hay que ensalzar su valor. Hace 40 años, como indicabas, muy pocas constituciones en ese momento tenían a las personas con discapacidad en mente y eso está ahí reflejado. Pero la terminología, el concepto, incluso el enfoque que proyecta sobre la discapacidad 40 años después no es admisible y hay que actualizarlo.

R.- Hemos escuchado muchas veces que no es el momento. Parece que de la discapacidad, de lo social, nunca es el momento . Que hay otras prioridades, otras crisis, que nos atraviesan y que nos aparcan, nos dejan ahí detenidos. Yo creo que es el momento de ser decentes con el país. Los impedimentos son de baja estofa política, de ese clima de enfrentamiento, de fractura política tan intensa que existe en nuestro país en los últimos años. En algo como esto, que es beneficioso, que es bueno, que toda la sociedad lo espera y que incluso lo aplaudiría, pues son incapaces de ponerse de acuerdo. Sólo pido a la altura de miras y aquellos partidos que tienen reticencias, que aún encuentran alguna dificultad, porque en las explicaciones que nos dan no es por el contenido de la reforma. Están de acuerdo. Habría enmiendas, como en cualquier proceso parlamentario, de mejora, de perfeccionamiento del texto de partida. Pero es el ambiente. Que si se toca la Constitución, que si no se abre el melón.. . sería una reforma circunscrita al artículo 49 . Cambiar esa terminología ofensiva. Alinear el artículo con la visión de derechos humanos que se tiene de la discapacidad, porque en discapacidad se ha producido una revolución en las primeras décadas de este siglo XXI que debe tener su reflejo constitucional. Y aplaudirnos como país de producir un avance bueno en el que nadie pierde y en el que todos y todas ganamos.

P.- ¿Cuál es el motivo para que ese acuerdo no llegue a materializarse?, ¿qué es lo que alegan los grupos que creen que ahora no es el momento?

Accesibilidad congnitiva

P.- Esa reforma que queréis impulsar de momento está frenada. Mucho más avanzada está en el Congreso la propuesta de ley que habéis impulsado para regular la "accesibilidad cognitiva". ¿En qué consiste y a cuántas personas afectará?

R.- En efecto, es una mejora en la legislación que es el reflejo de un Estado de derecho, de la atención que le presta a la discapacidad. Tiene deudas pendientes con las personas con discapacidad. En este caso con las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Todo el mundo entiende qué es la accesibilidad física: si hay escaleras una persona usuaria de silla de ruedas no puede acceder; si no hay autobuses de piso bajo. También alguien que vaya con muletas no puede coger el autobús. Pero la accesibilidad cognitiva es un poco más sutil. Se trata de entender los espacios, de interpretar, por ejemplo, los textos. Yo recibo una sentencia, una multa, un escrito oficial y si tengo discapacidad intelectual, si tengo trastorno del espectro del autismo, si tengo algún problema cognitivo o un problema de salud mental, igual no entiendo lo que se supone que entiende todo el mundo. Aunque yo dudo de que todo el mundo entienda algunos textos oficiales. O si voy al metro o voy a una estación de autobuses, igual no interpreto bien la señalética. Entonces hay todo un campo investigado, objetivado, de parámetros que mejoran esa interacción de la persona con el entorno. Y esta proposición de ley -que como bien apuntabas-, es un fruto, un producto de la presión, de la incidencia, de la propuesta que hace el sector asociativo en España, que es un sector potente- pues trata de que nuestra Ley General de Discapacidad avance y regule la accesibilidad cognitiva, que ahora no tiene soporte normativo.

P.- Vamos a finalizar esta entrevista de una manera muy inusual convirtiéndonos nosotros mismos en la noticia, porque en CERMI nos habéis distinguido con uno de los premios que entregáis cada año y queremos daros las gracias y deciros que nos hace muchísima ilusión.

R.- La verdad que es un placer. Parlamento es un programa de servicio público de Radiotelevisión Española que ha sido siempre hospitalario con la discapacidad, ha sido riguroso, ha sido solvente. Se ha acercado con una proximidad a nuestros temas, que no siempre forman parte de la agenda de los grandes medios de comunicación, y nos sentimos en deuda con este programa por recoger, por abordar la discapacidad con respeto, con acierto y transmitiendo a la sociedad que en el Parlamento también se habla de discapacidad, se habla bien y se toman decisiones. O sea que muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Parlamento de Televisión Española.

Contar esas noticia forma parte de nuestra obligación como programa que somos de servicio público. Muchas gracias por el premio, por vuestra hospitalidad y mucha suerte con los retos que tenéis pendientes.