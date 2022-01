Miguel Colmenero, presidente de la JEC: "Aún no hay garantías para el voto electrónico"

En Parlamento charlamos con el presidente de la Junta Electoral Central (JEC) y magistrado del Tribunal Supremo, Miguel Colmenero. Ha comparecido en la subcomisión que estudia en el Congreso cómo reformar el voto rogado: PSOE y Unidas Podemos registraron una reforma de la Ley Electoral que propone suprimirlo hace casi un año. La JEC ha elaborado un informe en el que ve el voto electrónico, de momento, inviable por cuestiones de seguridad y verificación de identidad.

El voto electrónico, un problema de seguridad

P.- ¿Por qué no contemplan el voto por Internet para los españoles residentes en el extranjero?

R.- No es que no lo contemplemos, ya se ha analizado y la Junta está a favor de la incorporación de las nuevas tecnologías a todo el sistema electoral. Siempre, naturalmente, garantizando toda la seguridad que requiere un acto de este tipo. En realidad, la razón de que en este informe se pongan pegas al voto por Internet, al voto electrónico es que todavía los técnicos no aportan las suficientes garantías de seguridad para evitar otros problemas que podrían ser mucho mayores, teniendo en cuenta la posibilidad de hackear todo este tipo de actividades, pensando que todavía no hay las garantías suficientes.

“Estamos a favor de las nuevas tecnologías, pero con garantías de seguridad“

P.- ¿Cuál sería el mayor obstáculo al voto por Internet? Comentaba la posibilidad de una amenaza, de un ataque informático, pero... ¿se garantiza el anonimato del voto?

R.- Todo lo que tenga que ver con la identificación del elector, el secreto del voto, la garantía de que el voto que se emite es el que emite el elector y que lo que se escruta es lo que se ha votado...Todo eso puede ser alterado desde el hackeo a la actividad informática. Mientras no nos aporten los técnicos -que creo que son los que tienen que hablar en este tema- las garantías suficientes de que eso no va a ocurrir o de que las posibilidades de que ocurra son mínimas, nosotros tenemos que llamar la atención sobre la necesidad de garantizar todos estos aspectos con la mayor intensidad posible.

Miguel Colmenero entrevistado por Diana Arias, directora del programa Parlamento. ÓSCAR GALVÁN

P.- Ha habido experiencias piloto en España, también en otros países, sobre el voto electrónico. ¿No han funcionado bien?

R.- No es que no hayan funcionado bien. Lo que ocurre es que todavía no han aportado esas garantías que la Junta cree que debe exigir.