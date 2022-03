"La prostitución se tiene que regular, pero no en beneficio de los clubes, sino en beneficio de las propias chicas. Que todo ese dinero que generamos en B lo podamos declarar y así podamos tener asistencia sanitaria, una jubilación…" dice N., una chica transexual, universitaria, de familia acomodada, que ejerce lo que se ha dado en llamar "prostitución de lujo".

"Las abolicionistas no entendemos que exista el derecho a cotizar por dejarnos penetrar por boca, vagina y ano", clama Amelia Tiganus, activista feminista y víctima de lo que denomina el sistema prostitucional.

El debate sobre si regular la prostitución o abolirla está más vivo que nunca. PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que forman la coalición de gobierno en España, también tienen el debate abierto. Si bien el objetivo es la abolición, entre la militancia hay diferentes sensibilidades.

Amelia Tiganus lo refuta: "Justamente, ese billete que utilizan para nosotras (las putas) no les exime de responsabilidad, sino que es la prueba de la coacción ". Y prosigue: " Los puteros son el brazo ejecutor del sistema prostitucional . Si ningún hombre de este país pagara por utilizar a la mujer como un mero receptáculo de semen, los proxenetas no tendrían nada que hacer, nada que vender".

P. , el administrador del foro, afirma rotundamente que no hay violencia en los encuentros entre una prostituta y un cliente . Dice que el dinero es un incentivo para las chicas , para que puedan intentar que "todo salga bien", pero que si no se sienten cómodas pueden interrumpir la relación.

" Las situaciones de peligro y violencia que viven las mujeres prostituidas no son denunciadas, no forman parte de las estadísticas , porque la prostitución acarrea un estigma y denunciar es reconocer abiertamente que ejerces la prostitución. Tampoco las mujeres confían en el sistema, tienen miedo a ser cuestionadas en el relato, muchas están en situación irregular… Quedan silenciadas y en el olvido ", denuncia Diego Lodeiro, educador social de la asociación bilbaína Askabide , que lleva 25 años atendiendo a personas del entorno de la prostitución.

Llegó un momento en que ya no podía elegir a los hombres, tomaba drogas para resistir, la amenazaron con hacer pública su vida y fue víctima de palizas por negarse a hacer determinados "servicios": " Ahí es donde empieza la trata . Cuando tú estás trabajando en un club voluntariamente y te encuentras con extorsiones, miedo y amenazas, y cuando te quieres ir, ya no te dejan ir . Y ahí aparece la culpa, porque tú entraste queriendo, pero luego la cosa se ha complicado. Ella, que es española, afirma que "la trata no distingue entre nacionalidades, nivel formativo o estatus social" .

Antes de "recibir" en un piso y considerarse ella misma trabajadora sexual , E. pasó por un club, donde sufrió las vejaciones de las personas encargadas : que si no atendía a suficientes clientes, que si no se cuidaba, que si no estaba lo suficientemente atractiva…

Un debate enquistado

En pleno siglo XXI, aquella metáfora de "el oficio más viejo del mundo" chirría. No porque no sea una práctica antigua, sino porque no es un oficio. Diego Lodeiro explica que "la mayoría de mujeres que asistimos [en Askabide] se plantean la prostitución como algo temporal. Luego, la realidad no suele ser esa. La realidad suele ser que el tiempo pasa y cada vez cuesta más abandonar la prostitución". Con expresión resignada, añade: "Hay mujeres que las conocimos con 25 años; ahora tienen 50 y todavía dicen ‘esta será mi última plaza’, pero no".

“Hablar de prostitución no es hablar de sexualidad, es hablar de poder“

Navarro afirma rotundamente que "hablar de prostitución no es hablar de sexualidad, es hablar de poder". Por eso, el tema lleva a cuestionar las relaciones entre hombres y mujeres en las sociedades patriarcales. E. opina que la prostitución nunca va a desaparecer porque "tal y como está planteado el mundo, las mujeres, no solo en la prostitución sino en muchos ámbitos de la vida, son consideradas un objeto".

Violencia, dinero negro, vidas precarias, enfermedades, hipocresía, miedo, estigma… son consecuencias de la prostitución. ¿Cómo hacerles frente?

08.47 min Más cerca - Ellas no son putas: lo son las circunstancias que las rodean - Escuchar ahora

"Creo que si se llegara a prohibir, la prostitución sería más buscada de lo que es ahora. Quizá disminuiría el número de chicas, pero no el de clientes", opina C., que actúa de madame y regenta un piso con habitaciones donde se ejerce la prostitución.

Ha aumentado el número de mujeres que se prostituyen en pisos Repor

A E. le gustaría que se regulara su actividad, pero no ve clara la legalización porque no cree que el Estado pudiera dar respuesta a todas las necesidades de las trabajadoras sexuales. Y pone el ejemplo siguiente: "Yo me hago pruebas para descartar enfermedades de transmisión sexual cada semana, voy al ginecólogo cada dos y me hago analíticas una vez al mes. ¿El Estado puede proveer de todo esto a las chicas?".

Amelia Tiganus afirma que es necesario deslegitimar la prostitución para abolirla.

De momento, como dice Lodeiro, "en muy pocas ocasiones se llega a pequeños acuerdos o consensos en qué hacer en temas de prostitución, tanto por parte de las administraciones, como por parte de grupos políticos, o por parte de las entidades, e incluso, por parte de las propias mujeres. Esto facilita que el tiempo pase y que no cambie nada".