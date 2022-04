En nuestro país la prostitución mueve unos cinco millones de euros al día, según la propia Fiscalía del Estado. Uno de cuatro hombres reconoce pagar o haber pagado por tener sexo y la policía tiene registrados alrededor de 1.600 prostíbulos. España es el primer consumidor de prostitución de Europa y el tercero del mundo.

En un momento en el que la actividad es cada vez más opaca porque la pandemia y las redes sociales la han desplazado a pisos particulares, el debate sobre si es necesario legislar la actividad, perseguir a los dueños de los burdeles o a los puteros ha vuelto a la calle. ¿Abolir o regular? ¿Cómo garantizar los derechos de las mujeres?

Proyecto de ley abolicionista

Una de las premisas que persigue el proyecto de la ley integral contra la prostitución es castigar la tercería locativa: el lucro por alquilar el espacio donde se prostituye a una persona. El llamado Sindicato de Trabajadoras Sexuales sostiene que los planes abolicionistas del gobierno empujarán a la marginalidad a más de 4.000 mujeres en España.

“La sociedad tiene una doble moral, si no nuestro trabajo no existiría“

Carolina forma parte de la plataforma Putas en lucha: “La sociedad tiene una doble moral, si no nuestro trabajo no existiría. Ponen multas a las prostitutas en la calle y dan licencias a los clubes. Esto es una regulación indirecta. La trata (explotación sexual) existe por la Ley de Extranjería. Si no se impidiera a las personas migrantes venir y conseguir trabajo formal, no habría tratantes. Más del 90 % de las mujeres que están en prostitución en nuestro país vienen de países muy pobres. Nos tienen que dar derechos”, sostiene.