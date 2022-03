'Hierba', el desgarrador testimonio de una 'mujer de consuelo' coreana durante la II Guerra Mundial

“Las víctimas de la explotación sexual me dijeron que no eran ‘mujeres de consuelo’, eran Lee Ok-Sun, Kang Duk-kyung, Kim Soon-duk, Lee Yong-Nyeo … que cada una tenía su nombre y su propia historia”. Así se refiere la dibujante coreana Keum Suk Gendry-Kim a las mujeres que fueron usadas como esclavas sexuales por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

En Hierba (Reservoir Books) recoge el testimonio de una de ellas, Lee Ok-Sun. Una obra tan desgarradora como poética, que ha sido elegida cómic del año por medios como The New York Times, The Guardian, Los Angeles Times… además de acumular numerosos premios, como el Harvey, y ser traducido a más de una docena de idiomas.

Actualmente Lee Ok-Sun tiene 94 años y es una de la decena de mujeres supervivientes que padecieron esos abusos y que siguen reclamando, en vano, una disculpa por parte del gobierno japonés. En una rueda de prensa telemática, Keum nos ha comentado por qué ha querido contar su historia: “El tema de las mujeres de consuelo siempre me había rondado la cabeza. Cuando estuve en Francia traduje un libro sobre el tema que me impactó. También colaboré con un director que quería hacer una película sobre ello y visité una exposición que también recogía mucho material sobre ese tema”.

“Antes de este libro, ya hice un cómic corto sobre estas víctimas de la explotación sexual, que se llamaba El consuelo –añade-. Pero pensé que debía seguir contando su historia, que no podía olvidarse. Como mujer quería profundizar en el tema de la esclavitud sexual, pero ya había muchos libros, cómics y películas sobre el tema en Corea. Por eso reflexioné sobre ello durante bastante tiempo y decidí tratar el tema desde una perspectiva diferente”.

“No quise tratarlo desde el punto de vista de las relaciones entre coreanos y japoneses –continúa-. Quería tratarlo como un problema universal de las mujeres en todo el mundo. La mayoría de las mujeres explotadas sexualmente por Japón fueron coreanas, pero también hubo víctimas de Taiwán, Filipinas… Por eso he querido que la historia de Lee Ok-Sun represente a todas esas víctimas”.

Vendida de niña, raptada a los 15 años y violada a los 16

Lee Ok-Sun era una niña de una familia coreana muy pobre que solo quería estudiar, pero no la dejaban por ser mujer y tener que trabajar en casa y cuidar de su hermana pequeña. Sus padres la vendieron, porque no podían mantenerla, y pasó a trabajar en varias familias adoptivas hasta que fue secuestrada a los 15 años y la llevaron a una ‘casa de consuelo’ donde, a los 16 años, fue violada por varios hombres. A partir de ahí comenzó un infierno de tres años (1942-45), durante el que estaba a disposición de los soldados las 24 horas del día (En un fin de semana la podían violar más de 40 soldados)

Una vida realmente terrible, que Keum Suk Gendry-Kim narra con enorme delicadeza en estas páginas. “Cuando empecé a trabajar en el cómic hice una lista de cosas que quería hacer –confiesa-, y una de ellas fue no dejarme llevar por las emociones y mantener un discurso sereno distanciándome de la historia real. Emocionalmente pasé algunos días difíciles pero logré mantener una cierta distancia de la obra. Si no, probablemente no habría podido acabarla”.

Creó –añade la autora-, que durante esos tres años en la Estación de consuelo, Lee Ok-Sun sintió que su espíritu había muerto, porque no tuvo forma de escapar a esa tragedia. Lo único que pudo hacer es sobrevivir cada día. Y en Corea decimos que sobrevivir no es vivir”.

“Como mujer –añade-, no puedo ni imaginar por lo que pasó. Esas experiencias tan dolorosas y abominables. Y ha convivido cada día con las heridas y los traumas. Leí el testimonio de una víctima de Taiwán que decía que durante toda su vida tuvo una piedra en su corazón, pero después del primer testimonio de una víctima coreana, en 1991, ella decidió testificar también y sintió como que esa piedra desaparecía. No sé si puedo usar la palabra ‘superar’ pero creo que ella renació gracias al amor de los que la rodeaban”.

“La señora Lee era una niña dentro de una familia muy pobre y en una sociedad patriarcal –añade-. Su mayor ilusión era poder ir al colegio y nunca lo consiguió. Y pasó tres años en esa casa de consuelo. Y tras la guerra, su familia la repudió. Pero a pesar de todo no ha dejado de luchar, por lo que me pareció una cosa preciosa que he querido transmitir a los jóvenes de hoy. Ella es una persona muy optimista y con mucho sentido del humor. Y no paró de bromear mientras me contaba esas historias tan duras. Tras hablar con ella siempre volvía a mi casa con mucha energía”.

“Me sorprendió muchísimo esa energía tan positiva que transmitían estas mujeres, a pesar de lo que habían pasado –añade-. Ceo que como su vida fue tan dura, ahora están disfrutando del presente. Por lo que hablé con ellas, la religión y sus hijos también les han ayudado a seguir viviendo y a recuperar la alegría en sus vidas”.