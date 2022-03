'Prostitución, en el limbo legal', en 'Comando actualidad'

En el marco del mes de la mujer en RTVE, ‘Comando Actualidad’ fija su mirada en la prostitución en España, donde ofrecer sexo por dinero no es ilegal. Sí es delito sacar provecho mediante coacción o engaño. Nuestro país, donde la prostitución mueve cinco millones de euros al día, donde uno de cuatro hombres reconoce pagar o haber pagado por tener sexo y donde la policía tiene registrados alrededor de 1.600 prostíbulos, es el primer consumidor de prostitución de Europa y el tercero del mundo. El debate ha vuelto a la calle. ¿Abolir o regular la prostitución?

Lucía es actriz porno y viaja por toda España ofreciendo servicios sexuales en pisos de alquiler a cambio de dinero. “Yo ejerzo la prostitución libremente. Nos tienen que dejar tranquilas”, afirma. “He estado en Suiza, que sigue el modelo regulacionista… Tienes que hacer un cursillo y te enseñan a buscar los recursos, saber a qué teléfonos tienes que llamar si te ocurre algo…”

Una mirada a los distintos aspectos que rodean a la prostitucion

Una de las premisas que persigue el proyecto de la ley integral contra la prostitución es castigar el lucro por alquilar el espacio donde se prostituye a una persona. El llamado Sindicato de Trabajadoras Sexuales sostiene que los planes abolicionistas del gobierno empujarán a la marginalidad a más de 4.000 mujeres en España. Carolina forma parte de la plataforma Putas en lucha: “La sociedad tiene una doble moral, si no nuestro trabajo no existiría. Ponen multas a las prostitutas en la calle y dan licencias a los clubes. Esto es una regulación indirecta. La trata (explotación sexual) existe por la Ley de Extranjería. Si no se impidiera a las personas migrantes venir y conseguir trabajo formal, no habría tratantes”.

Su visión contrasta con la de Amelia Tiganus. Fue prostituida durante cinco años. Denuncia que hay una realidad silenciada, y que más de medio centenar de prostitutas han sido asesinadas en nuestro país en los últimos diez años. Amelia asegura que sigue luchando contra las heridas físicas y mentales que le dejó ejercer la prostitución. Su historia la ha convertido en activismo a favor de la abolición y en defensa de los derechos de las mujeres: “Hay que abolir pensando en los derechos de las mujeres porque (la prostitución) siempre está ligada a la industria criminal, al narcotráfico, al tráfico de armas… Hay que perseguir al putero”, zanja.

El debate está en la calle ¿abolir o regular?

“La prostitución es pobreza y violencia machista. La persona que se está prostituyendo lo hace por obligación. Casi el 100% de las mujeres ejercen obligadas. Muchas son inmigrantes en situación irregular y la única alternativa que se les ofrece es ejercer la prostitución”, según Beatriz González, presidenta de la Asociación Mujer Emancipada que trata de reinsertar a las víctimas de la prostitución. La mayoría de estas organizaciones quieren que se persiga al proxeneta, al cliente. Se calcula que hay 4,5 millones de víctimas de explotación sexual forzosa en el mundo. El 90%, mujeres y niñas según la Organización Internacional del Trabajo.