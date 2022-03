Cuidados con rostro de mujer, en 'Comando actualidad'

Con motivo de la programación especial de RTVE por el Mes de la Mujer, ‘Comando actualidad’ se pregunta sobre los cuidados como cuestión de género. Analizará cómo los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia, por qué son las mujeres las que se dedican a cuidar en España y qué falla para que 128 personas mueran cada día esperando una ayuda que no llega.

Tres millones de familias en España, el 16% del total, conviven con alguien que requiere ser cuidado, según el INE. El 89% de las personas cuidadoras son mujeres. La mayoría, hijas o esposas de la persona dependiente, según la Sociedad Española de Geriatría y el CSIC.

El 89% de las cuidadoras son mujeres

Mujer, familiar y no profesional es el perfil del 89% de las personas que se dedican a cuidar a sus seres queridos dependientes en España. “Desde siempre hemos cuidado”, apunta una de las vecinas de la localidad toledana de Santa Cruz de la Zarza que asiste a los talleres que Cruz Roja imparte para que los cuidadores se sepan cuidar a sí mismos. El 99 % de asistentes son mujeres.

Ángel lleva cuatro años haciéndose cargo de su hijo Iker, con parálisis cerebral. Es montador de almacenes mecanizados y ha pedido una reducción de jornada. Trabaja 22 días al año. “En el pueblo me dicen que vaya vida me pego por estar cuidando al niño. A una mujer no le dicen eso sino pobrecita, mira lo que le ha caído”, afirma. “Pero siento que cuidar a mi hijo es lo mejor que he hecho en mi vida”.

Ángeles cuidó de su padre enfermo hasta que falleció. La prestación que le correspondía nunca llegó. Puso su caso en manos de la justicia. El derecho a recibir ayuda no había prescrito, aunque su padre hubiera muerto. María es otro de esos casos. Tiene 77 años y lleva 12 esperando un piso tutelado para sus dos hijos discapacitados. “Tengo miedo de morir y dejar a mis hijos desamparados”. Como ella, en España tres millones de personas tienen dependientes a su cargo.

Ángel lleva 4 años haciéndose cargo de su hijo Iker

José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales asegura que “cada día fallecen 128 personas sin haber recibido la prestación. España invierte el 1% del PIB en dependencia, lo cual no es suficiente. Habría que alcanzar el 2% para llegar a la media europea”.

Mónica ha creado una empresa formar profesionales del cuidado. Este tipo de empresas tienen que estar necesariamente homologadas. Tiene 16 empleadas que cobran alrededor de 1.000 euros al mes, dependiendo de las horas de trabajo. En tres años su previsión es ampliar la plantilla a 50 personas. “Es un negocio que va en aumento”.