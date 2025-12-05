'ENA' sufre un duro golpe al descubrir la relación de Alfonso XIII con una famosa actriz

El desastre de Annual hace caer al gobierno y prepara la llegada de la dictadura de Primo de Rivera (papel interpretado por el actor Mariano Peña) en la nueva entrega de ‘ENA’, la ficción histórica de La 1. Además, la reina sufrirá un duro golpe: descubre que Alfonso tiene una hija con su amante, la actriz Carmen Moragas (Natalia Huarte).

El capítulo de la semana pasada, titulado ‘Justo y necesario’, fue visto por 1.234.000 espectadores, un 12,6% de cuota de pantalla y 2.602.000 contactos.

Basada en la novela homónima de la escritora Pilar Eyre, ‘ENA’, la ficción sobre Victoria Eugenia de Battenberg, cuenta con Javier Olivares como responsable argumental y showrunner. Además de Olivares, el guion corre a cargo de Isa Sánchez, Daniel Corpas y Pablo Lara Toledo. La serie está dirigida íntegramente por mujeres: Anaïs Pareto, directora de la serie en su conjunto, además de cuatro capítulos, y Estel Díaz, que dirige dos capítulos. Bronquio es el compositor de la música original.

‘Los desastres de la guerra’ El desastre de Annual (1921) hace estallar la estabilidad del país. La muerte de miles de soldados genera un escándalo de primer orden que hace caer al gobierno y prepara la llegada de la dictadura de Primo de Rivera. Ena, ante la gran cantidad de heridos, envía a la duquesa de la Victoria y sus mejores damas enfermeras a Melilla. No será la única catástrofe en la vida de Ena, que descubre la relación de Alfonso con una famosa actriz: Carmen Moragas. Cuando se entera de que incluso tienen una hija y la Reina María Cristina la visita en secreto, estalla e intenta conocer quién es esa mujer que hace tan feliz a su marido. Así, descubriremos a Carmen Moragas y a su entorno intelectual, donde destaca García Lorca. Un entorno que no soporta una dictadura, la de Primo de Rivera, que ha abolido libertades y anulado la Constitución. Ena se enfrenta a Alfonso: avalar la dictadura es abrir la puerta a muchos males que vendrán en el futuro. Mariano Peña es Primo de Rivera en 'ENA' RTVE

Reina en audiencias La superproducción histórica ‘ENA’ arrasó en su estreno ante una media de 1.331.000 seguidores, el 17% de la cuota de pantalla, y rozó los 3,5 millones de espectadores únicos. Fue el mejor dato de una serie histórica en La 1 en los últimos 12 años e igualó el gran registro que logró ‘Sin Gluten’ en su estreno el pasado mes de octubre.