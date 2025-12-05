'Late Xou con Marc Giró' entrevista a Luz Casal y a Luis Tosar

'Late Xou con Marc Giró' contará el próximo martes con Luz Casal, que presenta el disco 'Me voy a permitir', y con Luis Tosar, que estrena su última película, 'Golpes'. Para finalizar, visitará el programa el rapero y creador de contenido Ruxxo.

Marc Giró entrevistará a Luz Casal, que presenta su nuevo disco 'Me voy a permitir'. La cantante hablará de su reciente nombramiento como Marquesa de Luz y Paz por parte de la Casa Real; de sus reticencias a cantar fuera del escenario; y de la dificultad que tiene a la hora de memorizar las letras de su extenso repertorio, con más de 200 canciones.

El segundo invitado de la noche será Luis Tosar, que acaba de estrenar su última película 'Golpes', un thriller sobre atracos ambientado en los años 80, dirigido por Rafael Cobos y participada por RTVE. Durante la entrevista, Tosar explicará su pasión por el breakdance y además deberá poner a prueba su capacidad de concentración interpretando un texto de ‘Macbeth’.

Para finalizar, visitará el programa Ruxxo, exfutbolista, rapero, creador de contenido y uno de los pocos policías negros de España.