La música de Céline Dion más allá de "My heart will go on"

Hubo un día en el que una chica con una voz prodigiosa y con su capacidad vocal enamoró al mundo, su nombre era Céline Dion. Aunque a día de hoy se ha consagrado como una estrella internacional abalada por sus múltiples premios, su sinfín de récords y sus medio centenar de discos. Bien es cierto que fue una mujer de orígenes muy humildes y que ha luchado mucho para lograr la posición que tiene en la actualidad. “La clave está en René Angélil, que luego sería su marido, que es quien la descubre e hipoteca a su casa para poder financiar sus dos primeros LP, añadían en Kilómetros de radio.

Antes de alcanzar el éxito mundial, emergió como una estrella en su país natal tras el lanzamiento de albúmes en francés que le otorgaron la popularidad en el mundo francófono. Para que su nombre llegase a Europa habría que esperar al 1988. Los habitantes del viejo continente descubrieron a la soprano gracias a Eurovisión. Sí, por si no lo sabías la canadiense ganó el Festival de la Canción para Suiza con el tema "Ne partez pas sans moi".

Pero cuando realmente se hizo conocida fue cuando dio voz a una de las bandas sonoras más famosas de todos los tiempos,"My heart will go on", el tema central de otro gran éxito la película Titanic. Esta canción le dio el empuje definitivo a su carrera para convertirla en una auténtica estrella. Y es que la balada ha sonado hasta la saciedad, millones de personas la conocen, la han tarareado y todavía lo siguen haciendo un cuarto de siglo después. Sin embargo, no fue un camino de rosas y estuvo a punto de no interpretarla: Primero, James Cameron, el director de la película, no quería el tema, pese a que admitió que podía hacer melodía instrumental en el film. James Horner, haciendo caso omiso, siguió trabajando en la letra del que sería uno de los singles más vendidos de la historia. Por si había que vencer la dificultad de Cameron, se presentó la de la propia Céline Dion. La primera vez que escuchó “My heart will go on” no le gustó nada a Céline Dion y tuvo que ser su marido y mánager René Angélil el que le convenciese para grabar una demo del tema”, explicaban en Rebobinando.

Sin embargo, su carrera no se resume en este único sencillo y por eso y con motivo de su 54 aniversario repasamos sus canciones más icónicas.

"Because you loved me" Este fue uno de los primeros éxitos de Céline Dion, la canción forma parte de la película Intimo y personal que protagonizaron Robert Redford y Michael Faiffer. En ella le canta a la persona que la ha levantado en los malos momentos y que siempre estuvo allí para apoyarla, haciéndola sentir especial y empujándola a perseguir sus sueños. Compuesta por Dayan Warren, reconoció que se la dedicó a su padre. "Una de las mejores compositoras, aunque de las de peor suerte a la hora de recibir un Óscar. Ha sido nominado acerca de nueve veces y las nueve se ha quedado a las puertas de ganar la estatuilla", añadían en Rebobinando. Eso sí, gracias a este hit, Dion ganó un Grammy a la mejor canción escrita específicamente para una serie de televisión o una película, asimismo, alcanzó su segundo nº1 en Estados Unidos. "Céline pudo repetir experiencia con otro tema de Dallas Warren, que le propuso para la película Armaggedon, pero Céline Dion no vio el tema y prefirió dejárselo a Aerosmith", afirmaban en Rebobinando.

“It's all coming back to me now” Una canción que originalmente Jim Steinman escribió para la girlband Pandora’s Box. Sin embargo, no logró alcanzar la popularidad que se esperaba hasta que llegó Céline. Y ya sabemos que ella todo lo que interpreta lo convierte en un éxito. Un tema basado en uno de los libros más populares de la literatura Cumbres borrosas donde se canta a la pérdida de un amor tóxico. Actualmente, la melodía se ha vuelto viral gracias a un trend de la plataforma Tiktok. ¿En qué consiste el reto? Interpretar de la manera más dramática y exagerada posible la canción sobre un 'escenario', tal y como lo haría la canadiense. A medida que la canción avanza tiene lugar 'una transformación' y los usuarios acaban luciendo sus 'mejores galas'.

"Immensite" Céline Dion siempre se ha movido bajo los estándares del 'amor', de lo 'sensible' o de lo 'pastelón'. Sin embargo, dentro de su carrera, que se supone que es tan comercial, ha publicado álbumes muy sorprendentes y que no han dejado indiferentes ni al público ni a la crítica. “Pues en 2007, por ejemplo, publicó el disco D'Elles que son 13 canciones con textos de escritoras de Francia y de Quebec”, comentaban en Entre dos luces. En este LP se encuentra, entre otras, la canción “Immensite”. El tema fue escrito por Nina Bouraouir, escritora francesa y Jacques Veneruso. La primera, también colabora de nuevo en el disco componiendo la canción “Les paradis”. Por otro lado, Venruso ya había trabajado anteriormente con la artista canadienses en sus éxitos "Sous le vent," "Tout l'or des hommes" y "Je ne vous oublie pas", entre otros.

"Love me back to my life" Es una emotiva y preciosa balada cantada en un tono menor que es respaldada por un coro que representa un 'dubstep beat drop'. Fue coescrito por Sia Furler y obtuvo muy buenas criticas y acogida por parte del público. Se encuentra dentro del disco titulado de igual manera a la canción: "Céline Dion también regresa ahora con su primer álbum grabado íntegramente en inglés en cinco años, ya que recordamos, ella también canta y graba habitualmente en francés como buena canadiense. Este nuevo álbum titulado Love me back to my life le acompañan como invitados de lujo los vocalistas norteamericanos Ne-Yo y el gran Stevie Wonder", explica Antonio Díaz.