La historia de la música española no hubiese sido lo mismo sin su olfato para el talento, su pasión por la música y la destreza con la que popularizó éxitos inmortales de artistas como Raphael, Ana Belén o Julio Iglesias. La muerte de Tomás Muñoz Romero, fallecido este miércoles a los 88 años en su localidad natal, Villanueva de Córdoba, supone el adiós de uno de los productores musicales con más empaque de nuestro país.

De origen humilde, Tomás Muñoz nació en una familia de mineros y sabía lo que era labrarse un futuro partiendo de cero. Su familia logró darle unos estudios, se licencio en Humanidades y Filosofía y vivió unos meses en París. Después saltó el charco y realizó una estancia en México, donde montó Gamm a, una compañía dependiente de discografía española Hispavox. Uno de sus grandes logros con esta empresa fue introducir la música de The Kinks en el país latino.

Desde Brasil a Nueva York, su talento fuera de España

Una etapa importante en la carrera de Tomás Muñoz fue su salto a Brasil, en 1980, como vicepresidente de la CBS Internacional y director-presidente de la CBS Brasil. Son seis años de logros y éxitos con Djavan, Simone, Turma do Balao Mágico, Richie, etc., y artistas internacionales como Michael Jackson, Supertramp y The Police.

Y de Brasil a Nueva York, en este caso como vicepresidente de desarrollo de artistas y repertorio. Su trabajo allí incluyó celebridades como Ricky Martin, Chayanne, Donato & Estéfano, Julio Iglesias, Roberto Carlos, José Luis Perales y muchos más.

Tomás Muñoz Romero con Raffaela Carrá

También en ese periodo se contrataron artistas independientes para Latinoamérica, como Kaoma (La Lambada), Gipsy Kings y Hombres G. Unos años más tarde fue nombrado senior vicepresident del mismo departamento, y a los 66 años se retiró del trabajo ejecutivo de la compañía en calidad de senior consultant for creatives services, hasta cumplir los 70 años.

Tras una carrera de éxitos este pionero de la distribución musical se retiró a su localidad natal, Villanueva de Cordoba, donde fallecía el 24 de agosto a los 88 años.