Los fans de Coldplay están desatados tras el anuncio de las nuevas fechas de su gira en nuestro país. Los de Chris Martin aterrizarán en España con su tour Music of the Spheres con cuatro fechas, el 24, 25, 27 y 28 de mayo, en Barcelona. Una visita a la ciudad condal en la que el vocalista y compositor de canciones como Viva la vida o Fix You seguro estará acompañado por su pareja, la actriz Dakota Johnson, con la que comparte su vida desde hace años en la más estricta intimidad.

El pasado verano, Martin y Dakota exhibieron su amor bajo el sol de Mallorca. Allí pasaron varios días juntos, disfrutando del Mediterráneo y dando muestra de la solidez de una relación que comenzó hace más de cinco años. La pareja se conoció en 2017, menos de dos años después de que el frontman de Coldplay finalizara su divorcio con Gwyneth Paltrow, la actriz con la que estuvo casado una década y con la que comparte a su hija Apple y su hijo Moses.

Su relación fue lenta, pero segura. Aunque las primeras imágenes que se capturaron de ellos juntos llegaron a finales de 2017, parece que ambos -con agendas profesionales apretadísimas y en viajes constantes- fueron paso a paso, fortaleciéndose poco a poco. "Se conocen muy bien y se sienten muy cómodos el uno con el otro. Chris le envía su música a Dakota para obtener su opinión. Es más que solo una aventura", desvelaba Us Weekly en diciembre de 2017.

Coldplay actuará en España en mayo de 2023 con cuatro fechas

¿Cómo conoció el cantante de Coldplay a la actriz? Como suele ocurrir en muchas ocasiones, los amigos se convierten en los mejores cupidos futuras parejas. La actriz de 50 sombras de Grey y Chris Martin no fue muy diferente. Ambos tenían tres amigos en común, comenzaron a compartir espacio, fiestas, encuentros y reuniones de amigos, hasta que saltó la chispa. Según informó la revista People, una de sus primeras citas juntos fue en un restaurante japonés, donde compartieron makis y nigiris en un local de sushi de Los Ángeles. Eran "acogedores, risueños y cariñosos", dijo una fuente al medio. Desde entonces, Martin y Johnson han sido inseparables, pero se han asegurado de que su relación estuviese siempre fuera de los focos mediáticos. Eso no ha evitado que se pregunte a terceros sobre su romance. Empezando por los padres de la actriz, los también intérpretes Don Johnson y Melanie Griffith. Que siempre se han mostrado encantados con la relación. Hace unos años, en declaraciones a People, su madre declaró: "Amo al novio de mi hija. Creo que son una pareja increíble". Ademas, aunque Dakota Johnson y Chris Martin mantienen su relación en privado, la pareja les ha dado a los fanáticos un vistazo a su relación. Desde su escapada romántica a Mallorca, España en julio de 2021, hasta pasar tiempo en la lujosa casa de 12 millones de euros que Martin tiene en Malibú. La pareja, caminando por Nueva York GTRES