¿Qué artista no sueña con ser el protagonista del verano? Ser el encargado de poner la banda sonora a nuestras vacaciones en la playa, que su canción suene en bucle en la discoteca a lo largo de la noche y aún así la gente no deje de pedírsela al DJ. El trono está muy solicitado. De hecho, desde que salió "Despacito" de Luis Fonsi, nunca ha vuelto a haber otra clara ganadora, hasta ahora. Rosalía y Quevedo se disputan esta vez el título y seguro que no hace falta explicarte el por qué. Son los reyes de las redes sociales, todo el mundo utiliza sus canciones para compartir los recuerdos de su verano. También en la pista de baile, donde cada vez que suenan tiembla el piso. La cantante catalana triunfa con "Despechá", mientras que el canario sorprende con "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52", aunque todo el mundo la conoce como "Quédate". ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es el tema más escuchado en Spotify?

Quevedo y "Quédate", la canción más escuchada del mundo Para gustos, los colores, eso es así. Sin embargo, hay cifras a tener en cuenta. ¿Qué es el más escuchado actualmente en Spotify? En este caso, es Quevedo quien se lleva el primer puesto, además, con una gran diferencia. "Quédate" acumula más de 318 millones de reproducciones en la plataforma, mientras que Rosalía supera por poco las 100 millones con "Despechá". No nos extraña, ya que Quevedo ha estado en lo alto de la lista TOP 50 Global durante todo un mes. Ahora ha sido relegado al segundo puesto por detrás de "Pink Venom", pero por muy poco. Rosalía es nuestra artista más internacional después de cosechar éxito tras éxito en su carrera, pero Quevedo está haciéndose notar y va por el mismo camino. Con tan solo 20 años y un puñado de singles en el mercado, ni siquiera un álbum, ha conseguido desterrar a grandes artistas de la talla de Harry Styles o Bad Bunny. Hay que tener en cuenta que el canario lanzó el tema el 6 de julio. Sin embargo, Rosalía esperó hasta el día 28 del mismo mes para estrenar la canción, a pesar de que la frase "Baby, no me llames" ya era tendencia a nivel mundial. Casi un mes de diferencia entre uno y otro. Estrategia de marketing o no, la artista catalana hizo esperar a sus seguidores después de lanzar un pequeño adelanto con el estribillo. Suficiente para darnos cuenta de que iba a ser una de los temas del verano. No nos equivocamos, el problema es que Rosalía tenía otro gran competidor que prometía ponérselo muy difícil y así fue. En Youtube, Quevedo supera las 200 millones de visualizaciones, mientras que el videoclip de Rosalía alcanza las 30 millones. Entre la publicación de uno y otro, hay más de un mes de diferencia. La cantante estrenó el vídeo el pasado 10 de agosto, hace apenas doce días.