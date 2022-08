Hace más de 30 años que se estrenó la serie Sensación de vivir, llamada así en España porque su título original era Beverly Hills 90210. Fue un éxito internacional y lanzó al estrellato a sus protagonistas, a la vez que puso de moda un estilo de vida, de moda y de belleza. Pero con el paso del tiempo la serie se va tiñendo de negro y desde hace años se habla de la maldición que rodea a los actores que intervinieron en ella. El 4 de marzo de 2019 murió Luke Perry, famoso por interpretar a Dylan, y el luto se instaló entre sus compañeros. Tenía tan solo 52 años.

Joe E. Tata, una estrella de la televisión

Joe E. Tata acababa de cumplir 85 años y padecía Alzheimer, enfermedad que le diagnosticaron en 2014. La televisión le hizo muy popular, pero logró el estrellato con su Nat, el dueño del Peach Pit. Rodó Sensación de vivir entre 1990 y el 2000, y repitió en los spin-off. Antes hizo de soldado en la serie No Time for Sergeants, rodada a principios de su carrea, en 1964. Entre ese año y 2014, cuando le diagnosticaron el Alzheimer, hizo series como Lost in Space, Mission: Impossible, The Rockford Files, Wonder Woman, Hill Street Blues, General Hospital (conocida como GH) y Mystery Girls. 50 años de carrera, pero le bastó su Nat de Sensación de vivir le hizo tremendamente popular.