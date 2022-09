Rosalía está imparable. Después de convertir "Despechá" en la canción del verano y en mitad de una gira mundial de éxito con su Motomami Tour, la artista catalana inicia mes de septiebre con nuevo tema: "Pañuelo". La colaboración con Romeo Santos que forma parte del nuevo disco del cantante neoyorquino Fórmula Vol. 3, publicado este jueves y también cuenta con duetos con Justin Timberlake, Nicki Minaj y Usher.

La canción, que nos recuerda mucho a aquel reggaetón de ritmo suave impreganado en bachata que bailábamos en los 2000, nos cuenta el encuentro de dos amantes de una noche, que se unen para aliviar sus corazones no correspondidos. "No eres él, pero quiero un beso", es la frase que resume su fugaz alivio de despecho, rabia y pasión.

El Rey de la bachata cayó rendido a Rosalía tras la publicación del bit bachatero "La fama". El día que publicó un primer adelanto de aquel tema, Santos hacía público su admiración por el talento de la catalana. "Desde el primer día que escuché a esta chica supe que seria una superestrella. Por su voz, su carisma, y una humildad que le hace aún más especial. Fue un gran placer compartir nuestra tarima contigo linda", dijo el artista neoyorquino, que poco después la invitó a cantar en un concierto de Aventura en Santo Domingo.

Desde entonces, se fraguó una amistad que ha terminado en una esperada colaboración. Aunque esta no es la primera vez que les hemos visto juntos. Rosalía y Romeo Santos ya interpretaron en una ocasión el clásico "Obsesión", les salió estupendamente y ambos acabaron fundidos en un abrazo que a Rosalía debió saberle a gloria.

Y, ¿qué pinta en todo esto Diego 'El Cigala'?

Lo que nadie se esperaba es que en esta canción participase el cantaor flamenco Diego 'El Cigala', cuyo nombre aparece en los créditos de composición junto a los de 'Chichi' Caba y Joaquín Díaz. Como se puede comprobar se ha rodado un videoclip promocional a la altura para la ocasión, con un gran despliegue visual con guiños a la cultura española.

En 2018, el cantaor descubría el trabajo de la artista catalana y proclamó admiración por ella como mejor sabe, dando palmas. Un vídeo, publicado en junio de aquel mismo año, en el que aparecía Diego 'El Cigala', cantando y palmeando a la artista se viralizó gracias al mensaje que puso en sus redes la propia Rosalía y en el que decía: "me acba de dar 1 ataque al corazón".

Letra de Pañuelo

Mi cantar, mi canto es un lamento

Ay, porque 'toy enamorada

Y no soy correspondía'

Destrozada estoy por dentro

Un cigarrillo me acompaña al abismo

Igual que tú, no tengo suerte en el amor

Amar a ciegas te quita poder

Obedezco al corazón dañando sentimientos

Un lunes se marchó

A las 6 y 24, yo dormida, de mí no se despidió

Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho

No eres él, pero quiero un beso

Te incito

A aliviarnos las penas y curarno' en la cama

Te admito Baby, si hace' que lo olvide, puеde que vuelva mañana

Tе aseguro, mami, seré el pañuelo

Mato a la angustia aquí en mi cuerpo

Papi, dame un consuelo

Seré la cura, quiero tu cuerpo

Uh, ah-ah-ah

Escucha las palabras

Espérame

No hubo un mensaje ni hubo una nota en la mesa

Ese cabrón solo dejó su polo Chess

Amar a ciegas te quita poder

Pero esta noche nos elevamo' pa'l cielo

Te incito

A aliviarnos las penas y curarno' en la cama

Te admito Baby, si hace' que lo olvide, puede que vuelva mañana

Te aseguro, mami, seré el pañuelo

Mato a la angustia aquí en mi cuerpo

Papi, dame un consuelo

Seré la cura, quiero tu cuerpo Ja

¿A ti te gusta mi bachata, nena?

Es evidente que pasamo' por lo mismo

Pero nadie ha morido por amor

Esta noche ven, refúgiate en mis brazos

Desquítate con rabia pasional

No es casual que nos hayamos encontra'o (¿Cómo?)

Te incito

A aliviarnos las penas y curarno' en la cama

Te admito Baby, si hace' que lo olvide, puede que vuelva mañana

Te aseguro, mami, seré el pañuelo

Mato a la angustia aquí en mi cuerpo

Papi, dame un consuelo

Seré la cura, quiero tu cuerpo

Vamo'