Mientras "Despechá" suena en todas las radios y fiestas, Rosalía sigue recorriendo el mundo con su Motomami World Tour, una serie de conciertos que ya la han llevado a distintos países sudamericanos: Brasil, Argentina, Chile… Sus fans están encantados con ella y Rosalía con ellos, un cariño que no se cansa de demostrarles en Instagram, su particular álbum de fotos de la gira. Una de las imágenes con las que ha celebrado su estancia en Chile ha llamado mucho la atención entre sus seguidores, y es que se puede vislumbrar la contraportada de una novela. ¿Cuál es el libro del que Rosalía no se puede separar, ni siquiera en plena gira? Es un misterio al que las motomamis no se han podido resistir, y parece que ya tienen la solución.

Rosalía desata una gran investigación en la red Muchos apuntan en Twitter al libro En la Tierra somos fugazmente grandiosos, de Ocean Vuong. La teoría se basa en los espacios que se pueden ver en la indescifrable descripción de la contraportada, de un amarillo que delata la editorial que lo publica: Anagrama. La propia editorial se ha querido sumar al juego en redes sociales, apuntando en dirección al autor, aunque sin confirmar nada. "¡OJO! Nosotros nos estábamos sumando al furor, pero con interrogantes. Ninguna confirmación, que las incógnitas siempre son más estimulantes", tuitea Anagrama. “¿O de Ocean Vuong?❤️‍�� https://t.co/5yA4krEu9s“ — Editorial Anagrama (@AnagramaEditor) August 30, 2022 Los detractores de esta teoría, sin embargo, aseguran que la novela tiene 232 páginas, muchas menos de lo que aparenta el libro de Rosalía, un verdadero tocho. Los fans implicados en la investigación tienen también respuesta a este pero. ¿Podría ser un efecto óptico y que Rosalía hubiese hecho la foto con gran angular, provocando esta deformación? Esa era la misma teoría de Anagrama, por ejemplo: "Ni confirmamos ni negamos que hemos estado haciendo fotos con ojo de pez para ver si cuadra el grosor con un efecto óptico".