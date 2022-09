Yoly Saa es una de las voces que escucharemos en Dúos Increíbles, el nuevo programa de La 1 que enfrentará a dúos formados por cantantes de diferentes generaciones interpretando versiones nuevas y sorprendentes de canciones que ya son míticas. Junto a Antonio José, La Cebolla, Agoney, Chema Rivas, Marta Soto, Nía y Paul Alone, forma parte del grupo de jóvenes talentos, y es que Yoly Saa es una promesa del pop. A sus 28 años, su carrera musical tan solo acaba de empezar, la cantante gallega quiere hacerse un hueco en la industria y lo cierto es que va por buen camino. Si no la conocías, prepárate porque, a partir de ahora, no vas a dejar de escuchar su nombre ni tampoco su música.

Tiene una voz única, aunque ser cantante no era lo que se imaginaba. Apasionada de la música desde pequeña, Yoly Saa nunca pensó que podría subirse a un escenario por su personalidad introvertida. No dejó que sus miedos la frenaran y decidió probar suerte en Madrid, donde encontró su sitio. Cuando empezó a dar sus primeros pasos en este mundo, tuvo que sacrifiar su otra pasión: el fútbol sala, donde jugaba a nivel profesional. Los viajes y los conciertos no le permitían compaginar ambas cosas, así que tuvo que decantarse por una.

02.52 min Punts de vista - Yoly Saa interpreta en directe el tema 'La Luz'

Empezó su andadura tocando en el metro, algo que supuso un gran reto para ella, que no estaba acostumbrada a tocar delante de otras personas. En 2020 lanzó su primer EP, Magma, y este mismo año hemos podido escuchar su álbum debut, A golpes de fe, que incluye en uno de sus temas un homenaje a su tierra. Ahora está inmersa en su gira, con la que recorrerá todos los rincones de nuestro país.