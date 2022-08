Las galas de Eurojunior 2003 y 2004 nos dieron algunos de las canciones más pegadizas. Queremos recordar la trayectoria de aquellos niños que participaron y que nos grabaron a fuego canciones como Chachi Piruli, Antes muerta que sencilla o Desde el cielo. Sigue leyendo para ver el antes y el después de estos pequeños eurovisivos.

Eurojunior 2003

Eurojunior 2004

María Isabel

La antes muerta que sencilla, María Isabel, ganó Eurovisión Junior 2004 tras participar en Eurojunior. Consiguió una carrera discográfica con Valemusic-Universal y publicó 5 álbums como el de No me toques las palmas que me conozco. Pero no solo triunfó en su carrera musical, también fue protagonista de la película Los Angeles S.A y presentó durante una larga temporada 'Los Lunnis' en esta casa.

Su etapa eurovisiva no acabó en 2004 ya que en 2016 se presentó para representar a España en Eurovisión con la canción La vida solo es una. Recientemente, entre 2020 y 2021, estuvo en la octava edición de 'Tu cara me suena' y al finalizar anunció su retirada.