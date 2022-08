La cantante María Isabel está embarazada. Así lo comunica el diario ABC en su sección ‘Gente’. Será su primer hijo, y es fruto de su relación con Jesús Marchena Esquina. La niña que triunfó en Eurovisión 2004 con la ya emblemática canción Antes muerta que sencilla, ya es toda una mujer. Con 27 años, se ha prometido con el influencer Jesús Marchena, y aunque no sabemos si ya han oficializado su amor, ya están empezando a formar una familia.

A principios de diciembre de 2021, anunció en sus redes sociales la intención de casarse con su chico. Lo hizo con un romántico video de la pedida de mano, y toda una declaración de intenciones que compartía con sus más de 200 mil seguidores.

“Y voy dejando atrás un 2021 lleno de emociones… un 2021 que me ha dado uno de los momentos más bonitos de mi vida y hoy lo comparto con vosotr@s… El momento más especial de nuestro viaje a Maldivas. He dicho sí! Sí a despertarme todos los días de mi vida a su lado… Sí a poder entendernos con tan solo una mirada… Sí a los abrazos que te recargan de energía bonita… Sí a poder ver con él cada uno de los atardeceres… Sí a bailar toda una noche y no llegar a casa hasta el día siguiente muertos de risa por anécdotas de esa noche Sí a recorrer el mundo de su mano. Sí a apoyarnos el uno en el otro cuando más lo necesitamos… Sí a nuestras llamadas y mensajes que nos hacen sacar una gran sonrisa cuando estamos lejos… Sí a nuestras tonterías diarias Sí a rozar mis pies con los suyos al dormir porque sé que los tengo fríos y lo odia jajaja! Sí al café que me prepara todas las mañanas antes de irse a trabajar Sí a qué me termine quitando la sábana durmiendo… Sí a todo pero contigo, porque si quiero casarme contigo y si quiero estar contigo el resto de nuestras vidas si dios lo permite! NOS CASAMOS”.

Se apartó de la música por la ansiedad

También a través de sus redes sociales, anunció que se apartaba de la industria musical debido a la ansiedad que esta generaba, por no entender su funcionamiento.

"Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé, pero a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado. Y es duro, y me da rabia... ¡y más yo, que nunca he dejado de luchar! Pero por otros asuntos me veo en la obligación de tener que tomar un respiro... tiempo para pensar, meditar y saber el camino a seguir".

Acompañado de un vídeo en su estudio de grabación, María Isabel no se olvidó de sus fans, y quiso agradecer su apoyo durante tantos años: “Gracias…Gracias a todas las personas que no me han dejado sola en este camino desde hace 17 años aquí! Me siento afortunada por todas las bendiciones que Dios me ha dado y sigue dando. Sois los mejores seguidores que he podido tener desde pequeña, siempre ne habéis llevado a lo más alto! Y eso es lo más increíble que le puede pasar a una persona que ha luchado siempre por sus sueños… el ser valorado y reconocido! Pero es el momento de meditar. De pensar, de trabajar duro… y que Dios decida el camino! Os amo mucho".