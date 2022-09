Zlata Dziunka representará a Ucrania en Eurovisión Junior 2022 con el tema "Nezlamna". La joven arrasó en la preselección nacional, ganándose al público y al jurado profesional con su canción. La gala se emitió a través de una transmisión simultánea a través del canal de televisión Suspilne Kultura, y tanto en el canal de YouTube de Eurovisión Ucrania como en la página de Facebook.

No obstante, la ganadora quedó empatada con la misma cantidad de puntos con Sofia Artemenko & Dj Polinka, con su tema “Zamovliannia”. El jurado, compuesto por la compositora Krystyna Solovii, la cantante Myroslava Salii y Anzhelika Rudnytska, rompieron el empate a favor de Zlata.

La representante de Ucrania en Ereván 2022 conoce muy bien los festivales internacionales. Se ha presentado a varios como el Festival de Arte de Praga en Replública Checa, Zvaigzdziu Sonata 2022 en Lituania y Vistula Sounds 2022 en Polonia.

Letra de "Nezlamna"

Bože, ye pytannya

Lyš odne pytannya

Skil'ky bude vona

Ishche tsya lyuta viyna?

Znaty b tvoyi plany

Khto zahoyit' rany

Vsikh nevynnykh lyudey

O bože, tvoyikh ditey

Krallya po kralli

Stikaye naš čas

Kamin' na kameni ne zalyšaye

Voroh sered nas

Ale khtos' yoho zdolaye

Ooo ne-ne-ne nezlamna moya volya

Ooo ne-ne-ne ne skoryusya nikomu

I nikoly ne-ne-ne ne zdradžu svoho morya

Vid bolyu i horya

Ya budu syl'na

Ya budu syl'na, ya budu poryad

God, I have one question

Why my generation dying young in this war?

But you can save our world, My Lord

Niby kriz' pal'tsi tikaye naš čas

Tini na stinakh v ruyinakh znikayut'

Voroh sered nas

Ale my yoho zdolayem

Ooo ne-ne-ne nezlamna moya volya

Ooo ne-ne-ne ne skoryusya nikomu

I nikoly ne-ne-ne ne zdradžu svoho morya

Vid bolyu i horya

Ya budu syl'na

Ya budu syl'na, ya budu poryad

Ya budu poryad

Stiy, trymay sviy striy

Zabud' pro vtomu

Vir, borys', dyvys' u nevidome

Znay, tsey biy pryymayeš u sebe vdoma

Pravda z toboyu žyva i tvoya zemlya ne skoryt'sya nikomu

Ne-ne-ne-ne ne zradyt' svoho morya

O, ne-ne-ne neslamna naša volya

Ty čuyeš, o Bože

My budem syl'ni, my budem vil'ni

My peremožem

My budem syl'ni, my budem vil'ni

My peremožem