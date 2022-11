Sophie Lennon representará a Irlanda con "Solas" en Eurovisión Junior 2022. La joven participó en la final Junior de Éire 2022 que se retransmitió en los estudios de la RTE. El videoclip de la canción con la que será la abanderada de su nación en Ereván, está grabado en el faro de uno de los acantilados más famosos del país.

Es la primera vez que una joven de Irlanda del Norte consigue representar a la nación gaélica en el certamen infantil. "Solas", compuesta por Jonas Gladnikoff, MaJiKer, Hannah Featherstone y Ken McHugh, es una metáfora de cómo perseguir los sueños y esforzarse por alcanzarlos, sabiendo que todos tenemos una luz interior que nos guía a conseguir lo que queremos.

Por primera vez en la historia, los resultados se decieron por votación pública. En el programa había un jurado de dos miembros permenantes y un miembro rotativo que estuvo presente para dar su opinión de los concursantes, pero no tenían ningún poder.

Durante la final, las concursantes tenían que cantar dos canciones: una popoular cantada en irlandés y un tema que representase a Irlanda en el Festival de la Canción. Sophie decidió cantar "Leave a light on" y "Why me?", aquella balada que resultó la ganadora de Eurovisión 1992, Linda Martín. Las tres aspirantes, incluyendo a Clare Keeley y Niamh Noade, ofrecieron al público irlandés grandes actuaciones, pero fue Sophie quien recibió grandes elógicos por parte de los jueces presentes en la gala.

La pequeña de 11 años es cantante, bailarina y actriz. Además tuvo la oportunidad de participar en el Britaint's got talent y ser una de las semifinalistas. En su cuenta de Instagram, subió esta versión de "Footprint in the sand" de la artista estadounidense Leona Lewis.

Letra de "Solas"

In san chiúnas

Tá an oíche fhad' ag teacht

's níl aon bhealach ar ais

Capaill miotail

le cuma dragain fhiáin

ag anál tine

Gach oíche

Is mise an solas

's tá mé i gcónaí leat

Tagann scáthanna

I ndiaidh luí na gréine

ach tá mé i gcónaí leat

'g cloisteáil stoirm

Tá an toirneach (ag) 'dul i méid

Ach tá solas fós ann, oh

Lean an ceol seo

Tá se ionat, tá tú réidh,

don saol mór a lasadh

Gach oíche

Is mise an solas

's tá mé i gcónaí leat

Tagann scáthanna

I ndiaidh luí na gréine

ach tá mé i gcónaí leat

Ná bí eaglach faoin saol mór

Glac leis, an draoícht i do chroí

An fáinne óir a tógadh

Lasta, le go dtógfar é ar ais

'an ghrian ag éirí

Téann na scathanna siar

Tá lá nua anseo

Gach oíche

Is mise an solas

's tá mé i gcónaí leat

Tagann scáthanna

I ndiaidh luí na gréine

ach tá mé i gcónaí leat