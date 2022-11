Tras 17 años de ausencia en Eurovisión Junior, Reino Unido anunció en el mes de agosto que regresaría al certamen infantil. La BBC, la emisora nacional, ha desvelado que ya tienen candidato para Everán 2022. Ella es Freya Skye e interpretará "Lose my head", una canción escrito por Jack Hawitt, Amber Van Day y Deepend que trata temas como las amistades y seguir adelante dejando el pasado atrás.

A los 5 años nació la pasión por la música de Freya gracias un karaoke que recibió de regalo. En el confinamiento, la artista se dedicó a componer y a lanzar su primer sencillo como "I love the way" incluído en el BBC Introducing. En el tiempo libre, le encanta acurrucarse con su perro Ruby, ver películas, tocar el piano y disfrutar de su equipo de fútbol favorito como es el Tottenham Hotsupur. En su cuenta de Instagram donde suma 43,1 mil seguidores, sube covers como esta banda sonora de nuestras vidas, "Fix you" del Coldplay, acompañada del piano.

Pero, ¿cómo se enteró de que era la elegida para representar a Reino Unido en Eurovisión Junior 2022? Sus padres la llevaron a un teatro de Londres con el pretexto de que tenía que hacer una audición más. Allí, fue sorprendida por la artista de West End, Lucie Jones. La exrepresentante del país en el Festival de Eurovisión 2017 le dio la gran noticia de que había sido la seleccionada. Freya es una gran admiradora de la intérprete de "Never give up on you" en Kyev.

Letra de "Lose my head"

You're a wrecking ball in a house of cards

Falling one by one

And I tried real hard like the queen of hearts

In a war I finally won

You are dangerous, give it all I got

But now it’s over and done

Cause when you lie, waste my time

I say bye-bye

You like the attention

Never learn your lesson

All the consequences

That's all on you

It's kinda messed up

You try to impress but

I got twenty seconds

Until I lose it, yeah

You get what you want when you want it

Your kind should’vе come with a warning

No, I can't hide from the truth

I losе my head over you

You take what you need when you need it

Two shocks to my heart just to feel it

No, I can't make no excuse

I lose my head over you

You, you, you, you

I lose my head over you

You, you, you, you

On a rainy day, looking through the glass

That was all it took

And I tried to stay in my wonderland

But I was out of luck

Took it way to far when I said I wouldn't

And I kept doubling up

But honestly, don't you see

It's my party

You like the attention

Never learn your lesson

All the consequences

That's all on you

It's kinda messed up

You try to impress but

I got twenty seconds

Until I lose it, yeah

You get what you want when you want it

Your kind should’ve come with a warning

No, I can’t hide from the truth

I lose my head over you

You take what you need when you need it

Two shocks to my heart just to feel it

No, I can't make no excuse

I lose my head over you

You, you, you, you

I lose my head over you

[You, you, you, you

[You, you, you, you, I lose my head over you

[You, you, you, you

I lose my head over you

[You get what you want when you want it

[Your kind should’ve come with a warning

[No, I can't hide from the truth

[I lose my head over you

You take what you need when you need it

Two shocks to my heart just to feel it

No, I can't make no excuse

I lose my head over you

You, you, you, you

I lose my head over you

You, you, you, you

I lose my head over you