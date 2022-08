El Reino Unido regresa al Festival de Eurovisión Junior tras 17 años de ausencia. Así lo ha confirmado la BBC esta misma mañana a través de un comunicado que ha publicado la página web de Eurovisión. Por primera vez en su historia, la BBC participará en el certamen infantil bajo la bandera británica, ya que las participaciones anteriores fueron organizadas por la cadena ITV. El proceso para seleccionar al artista y la canción ya está en marcha y está siendo dirigido por la CBBC, el canal de la Corporación británica dirigido a niños de entre 6 y 12 años.

Con esta confirmación, ya son 17 los países que han anunciado su participación en la vigésima edición del Festival de Eurovisión Junior que tendrá lugar el próximo 11 de diciembre en Ereván, capital de Armenia, tras el triunfo de Maléna con su "Qami Qami" en París 2021. Esta noticia llega tan solo dos semanas después de que Eurovisión y la BBC anunciarán las siete ciudades candidatas a albergar el Festival de Eurovisión 2023.

Patricia Hidalgo, directora de la CBBC, ha declarado estar emocionada de mostrar el talento musical juvenil que hay en Europa para que los niños y niñas británicos puedan descubrirlo y disfrutarlo: “Estamos más que emocionados de traer el Festival de la Canción de Eurovisión Junior a la BBC por primera vez, y de mostrar el diverso talento musical joven de toda Europa para que los niños y sus familias lo descubran y disfruten juntos. Esta versión juvenil de Eurovisión sin duda encapsulará el mismo espíritu de unidad que trae el concurso de adultos, reflejando el corazón de lo que se trata CBBC, un canal inclusivo que celebra la diversidad y la creatividad en todos los niños. No puedo esperar para revelar nuestro propio talento musical que representará con orgullo al Reino Unido”.

El Reino Unido en el Festival de Eurovisión Junior

El Reino Unido fue uno de los países fundadores del Festival de la Canción de Eurovisión Junior. En la primera edición, celebrada en el año 2003 en Copenhague en 2003, su representante, Tom Morley, terminó en tercer lugar con la balada "My Song For The World". En la segunda edición del certamen, celebrada en Lillehammer (Noruega), la joven Cory Spedding logró un segundo puesto gracias a s u canción "The best is yet to come" que consiguió 140 puntos. La balada de la británica no pudo alcanzar los 171 puntos que María Isabel consiguió con "Antes muerta que sencilla". La última participación del Reino Unido tuvo lugar en Hasselt 2005 (Bélgica), allí Joni Fuller terminó en la antepenúltima posición (14ª) con su tema "How Does It Feel?"