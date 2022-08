Ucrania celebró ayer su Día de la Independencia justo cuando se cumplían seis meses desde el inicio de la invasión rusa. El día grande Ucrania arrancó con las sirenas antiaéreas sonando con fuerza en Kiev en un ambiente tenso por el temor a nuevas represalias rusas tras las recientes operaciones en la anexionada península de Crimea y el atentado contra la rusa Daria Dúguina.

A pesar de ser un día muy importante para los ucranianos, su presidente, Volodímir Zelenski, pidió extremar las precauciones ante posibles nuevos ataques rusos. Ante ese temor generalizado ayer no se realizaron grandes celebraciones para conmemorar el 31 día de la Independencia de la antigua república soviética. Sin embargo, la cadena ucraniana 1+1 emitió un concierto en el que participaron varios representantes de Ucrania en Eurovisión. Jamala, ganadora del festival en 2016, Zlata, Go_A, Verka Serduchka y Kalush Orchestra, ganadores de Eurovisión 2022, fueron algunos de los artistas que actuaron. La ideal del concierto surgió de los artistas más populares del país que durante dos días estuvieron grabando sus actuaciones en la estación de metro Maidan Nezalezhnost, en Kiev.

Jamala, ganadora de Eurovisión 2016, fue una de las artistas que estuvo presente en el concierto conmemorativo. La intérprete de "1944" cantó "Крила" (Alas), una de sus canciones más populares.

La ucraniana subía a su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece entrando al metro de Kiev y en la que escribía: "Estos días, nuestro metro es el lugar más seguro para los conciertos de música".

La ganadora de la 61ª edición del certamen europeo lleva desde el 24 de febrero poniendo su voz al servicio de su país. Además, la cantante es una de las caras visibles de la lucha por la libertad del pueblo ucraniano y su canción "1944" se ha convertido en un símbolo de la resistencia de su país contra la invasión rusa.

Los ganadores de Eurovisión 2022, Kalush Orchestra, tampoco quisieron perderse el concierto especial que la televisión ucraniana preparó para el Día de la Independencia. La banda interpretó una vez más "Stefania" canción con la que el pasado mes de mayo lograron la tercera victoria de Ucrania en el Festival de Eurovisión.

Desde que se hicieran con el ansiado micrófono de cristal, Kalush Orchestra no ha dejado de actuar en conciertos benéficos en favor de Ucrania. Pero "Stefania" no solo sonó en Ucrania. El tema ganador de la 66ª edición de Eurovisión también sonó en varias ciudades del mundo que organizaron conciertos para conmemorar el 31 aniversario de la nación ucraniana. En el Reino Unido, la banda de la Guardia Real de Londres interpretó "Stefania" frente al Buckingham Palace. Muy pronto serán los propios Kalush Orchestra quienes canten su tema en suelo británico, pues la próxima edición de Eurovisión se celebrará en el Reino Unido.

“Today Ukraine marks 31 years since it gained independence.



La banda Go_A, subcampeones del televoto en Eurovisión 2021, cantó "Solovey" (Ruiseñor) en el concierto conmemorativo. El grupo iba a representar a Ucrania con esta canción en Róterdam 2020, sin embargo la pandemia provocada por el coronavirus no lo permitió. Los ganadores del Vidbir, preselección ucraniana para Eurovisión, fueron elegidos internamente por la Suspilne, la televisión pública de Ucrania, para volver a representar al país en Eurovisión. En Róterdam 2021 el grupo logró con "Shum" un quinto puesto al recibir un total de 364 puntos.

El cantante Andriy Mijáylovich Danilko, más conocido por su personaje de Verka Serducka, también estuvo presente en el concierto celebrado bajo las profundidades de la capital ucraniana. La drag performer Verka Serduchka cantó su mítico "Lasha Tumbai", tema con el que representó a Ucrania en Helsinki 2007 y con el que obtuvo un segundo puesto. Sin embargo, Verka decidió cambiar parte de la letra de la canción para cantar "Russia Goodbye" en lugar de "Lasha Tumbai".

Zlata Ognevich, medalla de bronce en el Festival de Eurovisión 2013, celebrado en Malmö, Suecia, fue otra de las representantes ucranianas que actuó en el concierto que la televisión 1+1 organizó para celebrar el día grande de Ucrania. Zlata interpretó "За лісами горами" (Detrás de los bosques están las montañas) en una de las actuaciones más emotivas del evento.