La carrera por albergar Eurovisión 2023 llega a su recta final: Glasgow, Manchester, Liverpool, Leeds, Newcastle, Sheffield Birmingham lucharán por convertirse en la sede de la 67ª edición del Festival de Eurovisión. La Corporación Británica de Radiodifusión lo ha anunciado esta mañana a través de su programa radiofónico BBC Breakfast. Las siete ciudades inician ahora el spring final para acoger el certamen europeo el próximo mes de mayo.

