Nicolas Alves será el representante portugués en Eurovisión Junior 2022. Sobre el escenario del complejo Karem Demirchyan defenderá el tema "Anos 70" compuesto por Carolina Deslandes. En el mes de agosto, la televisión nacional RTP anunció que el joven era el candidato de Portugal para Everán el próximo 11 de diciembre.

El país luso escoge a su elegido de la edición portuguesa de La Voz Kids. Maria Gil fue la ganadora, pero no puede viajar a la ciudad de Armania ya que antes de diciembre cumple los 15 años y la normativa no permite su participación en el certamen infantil. Por lo tanto, la RPT decidió invitar al subcampeón de la edición, siendo este Nicolas. En las audiciones a ciegas del concurso portugués, el portugués cantó "Beggin", versionado por los ganadores de Eurovisión 2021, Maneskin. Para la final escogió el tema "Somebody to love" de Queen.

La canción escogida, "Anos 70", está escrito por la cantante y compositora Carolina Deslandes. ¿Por qué? La artista portuguesa fue la coach de Nicolas durante su participación en La Voz Kids y han decidido seguir formando equipo para la participación del joven en Eurovisión Junior 2022. ¿Y de qué nos suena a los eurofans la coach del concurso infantil? Deslandes intentó representa a Portugal en el año 2021. Se quedó a las puertas de conseguir el billete a Róterdam en el Festival da Cançao con "Por um triz". En la final de la preselección quedó de segunda sumando 20 puntos. Fue la primera en el jurado regional y tercera en el televoto.

A pesar de empezar a cantar a los 4 años, no asistió a clases de música hasta los 8. Comparte la misma pasión con su hermana, aunque Nicoles es el único que no le da vergüenza hacerlo delante de la gente. Desde muy pequeño veía vídeos del rey pop Michael Jackson y de Freddy Mercury, llegando a pensar que quería cantar como ellos. Entre sus hobbies destaca tocar la guitarra y jugar con sus hermanos.

Vive en la localidad de Torres Vedras, situado en el districto de Lisboa, con su familia y sus dos mascotas, un gato llamado Ben y un perro con el nombre de Rocky. Aunque la familia de sus padres es brasileña, el pequeño nació en Inglaterra, donde vivió hasta los 10 años. En Portugal lleva desde hace 3 años, y quiere mucho al país luso.

Portugal en Eurovisión Junior Bucarest 2006 fue la primera participación de Portugal en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior, la emisión de la edición de Hasselt en 2005. El representante fue Pedro Madeira con el tema "Deixa-me sentir", aunque no consiguió pasar del penúltimo puesto. En Róterdam 2007 alcanzaron el mismo resultado con Jorge Leiria y "Só quero é cantar". La televisión portuguesa decidió escoger a su representante en la versión infantil del Festival da Cançao. Pero los malos resultados, unidos al coste y a los datos de la audiencia decidieron ausentarse durante 9 años. Con la victoria de Salvador Sobral en la edición senior, la RTP volvió a apostar por su participación y se presentaron junto a Mariana Venancio y su canción "Youtuber". Desde 2017 solo se ausentó en 2020 debido a la situación sanitaria. En la actualidad escogen a su abanderado a través de versión infantil de La voz. El último representante, que logró la undécima posición con 101 puntos, fue Simao Oliveira que defendió sobre el escenario de la edición de París 2021 el tema "O Rapaz". Su participación alcanzó el mejor resultado histórico para Portugal hasta la fecha. Pero...¿se alzará Nicolas Alves con el primer "mini" micrófono de cristal para su país? ¡No te lo pierdas el 11 de diciembre en La 1! 03.05 min Videoclip de Simão Oliveira representante de Portugal en Eurovisión Junior 2021 con "O Rapaz"