Eurovisión 2022

El pasado mes de noviembre la televisión pública de Georgia (GPB) anunció que el grupo Circus Mircus representaría al país caucásico en Turín 2022. La banda, cuya identidad es un secreto, ha estrenado esta semana "Lock Me In", una canción con la que intentarán clasificar a Georgia en la final tras seis años de ausencia.

El grupo toma el relevo del cantante Tornike Kipiani, que con su "You" no logró convencer ni al público ni al jurado. Circus Mircus actuará el próximo 12 de mayo durante la segunda semifinal del festival.

El grupo georgiano ha lanzado la canción junto a un vídeo negro en respeto al difícil momento que viven sus vecinos en Ucrania. El vídeo va acompañado de un mensaje en el que puede leerse: "Los artistas condenamos la invasión Rusia a Ucrania".

Letra de "Lock Me In"

Show me what you got

On the counter

From the ground up now

Here we come and we all know

Mama said not to show what you are

Step it up now

Get it done now

I hate what you got

Shoot it to the stars

To the top now

Across the moon and down

We are here 'til we blow up

Tryin' hard will not get you really far

Mix it up now

It's alright, pal (Circus Mircus)

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Now, right now, right now, right now

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Take me to the space craft, take me to dance club

Now, right now, right now, right now

Take me to the space craft, take me to dance club

Lock me up, lock me down

Lock me in, lock me out

Lock me sideways

Lock me up, lock me down

Lock me in, lock me out

Lock me sideways

(Circus Mircus)

Make it 'til they break it, they never could take it

Make it 'til they break it, they never could take it

Make it 'til they break it, they never could take it

Make it 'til they break it, they never could take it

Now, right now, right now, right now

Make it 'til they break it, they never could take it

Lock me up, lock me down

Lock me in, lock me out

Lock me sideways

Lock me up, lock me down

Lock me in, lock me out

Lock me sideways

Lock me up (Up), lock me down (Down)

Lock me in (In), lock me out (Out)

Lock me sideways

Lock me up (Up), lock me down (Down)

Lock me in (In), lock me out (Out)

Lock me sideways