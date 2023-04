Eurovisión 2023 | Iru - "Echo" - Georgia (Videoclip oficial)

Semanas después de ser confirmada por la televisión pública de Georgia (GPB) como la representante del país en Liverpool, Iru Khechanovi ha publicado la canción con la que luchará por la victoria el próximo mes de mayo. Iru Khechanovi cantará "Echo" en Eurovisión 2023, un tema compuesto por Giga Kukhiadnidze, autor de las tres canciones georgianas ganadoras de Eurovisión Junior.

La georgiana se alzó el pasado mes de febrero como la ganadora de The Voice Georgia, el concurso que ha servido este año como preselección para el país en Eurovisión. Iru tomará el testigo de la banda Circus Mircus, los abanderados del país en Turín 2022 con "Lock Me In". La artista terminó en el último puesto de la Segunda Semifinal con tan solo 22 puntos, siendo el quinto año consecutivo en el que Georgia no lograba pasar a la Gran Final del certamen europeo. Iru participará en la Segunda Semifinal de Liverpool, que se celebrará el próximo 11 de mayo en el M&S Bank Arena.