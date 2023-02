Eurovisión 2023

A pesar de tener ganadora de la 61º edición del Festivali i Këngës, el televoto albanés ha escogido por primera vez en la historia de la preselección nacional a su representante para Liverpool 2023. Albina Kelmendi y cinco miembros de su familia (Albana, Albin, Bujar, Sidonela y Vessa) defenderán su tema "Duje", compuesto por Enis Mullak, sobre el escenario de la 67º edición del Festival de Eurovisión. El sexteto consiguió la máxima puntación por parte del voto público y fue segundo en la del jurado profesional.

Albina & Familja Kelmendi tomarán el testigo de Ronela Hajati, la abanderada en Turin 2022. "Sekret" no logró pasar de la primera semifinal tras el 12º puesto con 58 puntos. Por ello, la albana acompañada de sus familiares interpretarán su tema escrito en albanés los próximos 9 y 11 de mayo, a la espera de que salga el orden de actuación de cada pais en las semifinales. No obstante, para la edición de este año, la UER anunció cambios en el sistema de votación y uno de ellos es que la audiciencia decidirá los países que estarán en la final del 13 de mayo. ¿Estará Albina y sus familiares?

Diçka mrena frymen ma nal

S’di çka bohet, bohet

Po du me nal

(Çka o ka bohet)

Krejt tuj pas,

E krejt tuj pas,

S’po muj mu knaq



Jan tu u nda

Veç për nje fjalë

Janë tu u nda, dashnin’ kanë vra

Janë tu u nda,

E kane harru se kan nje shpi

Sofër me fmi...



Duje, si dikur ti duje,

At dashni ti ruje,

Si jeten, ti ruje

Mos e gjuj me gure,

Si dikur ti duje,

At dashni ti ruje,

Si jetën ti duje



Jan tu u nda

Veç për nje fjalë

Janë tu u nda, dashnin’ kanë vra

Janë tu u nda,

E kanë harru se kanë nje shpi

Sofër me fmi



Ti duje, si dikur ti duje,

At dashni ti ruje,

Si jetën, ti duje

Mos e gjuj me gure,

Si dikur ti duje,

At dashni ti ruje,

Si jetën ti duje



(Duje, duje)

Jan tu u nda

(Duje, duje)

Veç për nji fjalë

Janë tu u nda, dashnin’ kanë vra

(Duje,duje)

Janë tu u nda

(Duje, duje)

E kanë harru se kanë nje shpi

Sofër me fmi

(Duje, duje)