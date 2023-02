Eurovisión 2023

Monika Linkyte regresa a Eurovisión tras ganar el Pabandom is Naujo 2023 (Intentémoslo de nuevo), la preselección lituana para el certamen europeo. La cantante representará a Lituania en la edición número 67 del Festival de Eurovisión con la canción "Stay" tras recibir la máxima puntuación del jurado y la segunda mejor votación del público.

La artista toma el testigo de la solista Monika Liu, que con su canción "Sentimentai", la primera en lituano desde el debut del país en Dublín 1994, logró un asequible 14º puesto en la final de Turín 2022. Monika Linkyte participara en la Segunda Semifinal del próximo 11 de mayo en Liverpool.

Letra de "Stay"

I've carried sadness with me

I hid it well since sixteen

And all the crying, all the fighting

It kept putting out the fire

That burned so bright within me



As I look back to all those years

To broken dreams, disguising fear

Being someone that I'm really not

Now I am drowning in my bed

And life has gone out my hands

Happiness seems further than the moon



Just stay with meMy heart is bleeding

I need your healing

Wait for me

Well, it ain't easy

To love someone like me



My heart is beating, my heart is beating

My heart is beating, finally, my heart is beating

My heart is beating, my heart is beating

My heart is beating, finally, my heart is beating



I took it all on myself

I asked for nobody's help

Had to taste it and embrace it

All the bitterness of failure

To find myself within me



Just stay with me

My heart is bleeding

I need your healing

Wait for me

Well, it ain't easy

To love someone like me



My heart is beating, my heart is beating

My heart is beating, finally, my heart is beating

My heart is beating, my heart is beating

My heart is beating, finally, my heart is beating

Just stay, just stay, ooh



