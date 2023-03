Una canción de estilo R&B acerca del empoderamiento de la mujer representará a Armenia en la 67º edición del Festival de la Canción de Eurovisión. A través de un proceso interno, la cadena pública armenia, AMPTV, anunció el nombre de Brunette, como la abanderada del país. Con "Future Lover", su propuesta que defenderá en el certamen eurovisivo en armenio, la cantante refleja quién es tanto a nivel personal como artístico.

La joven toma el testigo de Rosa Linn, la abanderada del país en Turín 2022. Tras alcanzar la quinta posición en la Primera Semifinal, "Snap" quedó en vigésimo lugar en la Gran Final tras recibir 61 puntos (40 por parte del jurado profesional y 21 del televoto). En Liverpool, Brunette participará en la Segunda Semifinal que se celebra el 11 de mayo en el M&S Bank Arena.

Letra de "Future Lover"

I just wanna make art, read books and just find someone

Who likes me enough to kiss my face

And cute little things, like drink smoothies at near cafés



Oh – oh – oh

Drink smoothies at near cafés

Oh – oh – oh



Oh future lover, I hope it all comes naturally

I hope our love is quiet outside, but loud inside, oh baby

Oh future lover, this song I wrote for you

This song I wrote for you, my future lover



I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good



It's like a daydream, but I got some other, better plans

I wanna scream and shout, my heart caught in chains

Cold heart, cold hands, fire in my veins,

Fire in my veins, heart in chains

I'm a volcano that is going to explode in a sec'

I'm so hypnotised by someone that I've never ever met

Don’t wanna forget, am I dreaming yet?

Poetic dream, I don՚t want it to end, oh

3 minutes of making impossible plans

7 minutes of unnecessary panic attacks

Here I go with the coldest hands,

Here I go with still no plans, oh, still no plans

I can't cool off, no I can't relax,

Lord what I'm gonna do, my pain just attacks

I still have the coldest hands

Oh my Lord, my Lord,

My pain, my panic attacks, oh



I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good



Ու դու ինձնից հեռու

Լքված ես հեռու, հեռու ես դու

Երազումս ես ու դու էինք լուռ

Մոլորվում էինք հեռու, հեռու, հեռվում: