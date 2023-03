Los gemelos Bağmanovlar serán los encargados de representar a Azerbaiyán en Eurovisión 2023. La televisión pública azerí, conocida como Ictimai TV, anunció a principios de marzo que el grupo TuralTuranX serían sus abanderados. Sobre el escenario de Liverpool tendrán que defender su "Tell Me More". El tema está compuesto por ellos mismos y producido por Nihad Aliyev & Tunar Taghiyev y está dedicado al amor y a los sentimientos hacia la otra persona.

Los hermanos toman el relevo de Nadir Rustamli, el representante en Turín 2022. Su balada "Fade to black" logró un décimo sexto puesto en la Gran Final que celebró la ciudad italiana. La pareja participa en la Primera Semifinal de la ciudad británica, que se celebra el próximo 9 de mayo en el M&S Bank Arena.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la televisión azeri dio a conocer a sus cinco candidatos: Azer Nasibov, Humay Aslanova & Amrah Musayev, Leyla Izzatova, Mamagama y Turan & Tural Bağmanovlar. Tras la elección, el dúo TuralTuranX resultaron ser los abanderados.

Letra de "Tell Me More"

Your call has been forwarded to an automatic voice message system

Please record your message

Ah, I don't know where you are

Or what you're up to

I kinda miss you girl right now

You know the old basic stuff?

I want you to be here, with me

Just call me back when you get this message okay?

Tell me more about me, you, us

Tell me you love me baby

More than I trust

And I just wanna know

How do you feel about us

Right now

I don't know you found someone, that someone is me

I'm running from the fate and I'm giving up my dream

I'm carrying all the pain and the sorrow that's in vain

All the games you think I'm playing are my ways of staying sane

I shouted from the heels up high

With nothing, only tears to cry

If I ever learn again to feel the way I did

I'll die from the emotions that I kept down for years, baby

Tell me more about me, you, us

Tell me you love me baby

More than I trust

And I just wanna know

How do you feel about us

Right now

I wanna buy a land a thousand miles away

From a city that I've never even chosen

I think the reason why is all because of people who treat you like a fool

And make you wonder for the reason

But now is the time I'm passing by the streets

And the places that we used to go to

We thought we'd be back pretty soon, but never did

This is between you and me, gets all than more

Let me tell you one thing baby

It may change your all thoughts about us

You want me to worry again too

So let me tell you if you're ready

Hear me out baby, let's go crazy

I have something that you're looking for

And that is love

Love

Love

Tell me more about me, you, us

Tell me you love me baby

More than I trust

And I just wanna know

How do you feel аbout uѕ

Right now