Con tan solo 16 años, Victor Vernicos se ha convertido en el representante de Grecia en Eurovisión 2023. "What The Say" es la propuesta que defenderá sobre el escenario de Liverpool. Esta balada mid tempo está compuesta y dirigida por él mismo. El joven fue escogido mediante un proceso interno de la cadena de televisión griega, la ERT.

El artista toma el testigo de Amanda Tenfjord, la abandera de Turín 2022. Su emocionante "Die Together", escrito por ella misma, logró un satisfactorio octavo puesto en la Gran Final gracias a los 215 puntos que obtuvo sumando los resultados del jurado profesional (158) y del televoto (57). El país heleno volvió a estar en el Top 10 de Eurovisión por segundo año consecutivo. Ahora es el turno de Victor Vernicos, que actuará en la Segunda Semifinal, donde el público español tendrá la oportunidad de votar, que se celebra el 11 de mayo en el M&S Bank Arena.

Letra de "What They Say"

Late August

Feet start to shake heart starts to ache

Can’t focus

Panic, I lay on the floor and I hate that I’m holdin on

My lung will break can’t stop to make

My mind up

Time starts to rain clouds not afraid

Of the pain they giving

Anxious to where I’m breathin

Can’t say that I am longin for

Another day to break my spirit

Insane and I can’t tell who’s winnin

Wish this was somethin I could just ignore

Well you know What They Say (Ooh)

Lost souls make sure no one loses their way

Hurt ones can’t stand seein’ others in pain

Oh I am both now I got too much on my plate

And I save all the others cause f or me it’s too

Nostalgic mind

I miss the days when my heart wouldn’t ache and

I’m drowning, time

Quicksand of life, we don’t livе to die

Now I’m tryna, fight

All of the lights that leavе me so blind

As a writer

But I’m not an actor no I don’t live my own

Life and I hate my feelings

I’m overwhelmed and heated

Can’t say that I am longing for

Another day to break my spirit

Insane and I can tell who’s winning

Wish this was something I could just ignore

Well you know What They Say (Ooh)

Lost souls make sure no one loses their way

Hurt ones can’t stand seeing others in pain

Oh I am both now I got too much on my plate

And I save all the others cause for me it’s too

Well you know What They Say (Ooh)

Lost souls make sure no one loses their way

Hurt ones can’t stand seeing others in pain

Oh I am both now I got too much on my plate

And I save all the others cause for me it’s too

I'll save all the others 'cause for me it's too late

Well, you know what they say (Ooh)

Let's all make sure no one loses their way

I almost can't stand seeing others in pain

I am bold, now I got too much on my plate

And I'll save all the others 'cause for me it's too— (Ooh)

Let's all make sure no one loses their way

I almost can't stand seeing others in pain

I am bold, now I got too much on my plate

And I'll save all the others 'cause for me it's too late