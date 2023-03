Islandia ya tiene abanderada para Liverpool. Diljá representará a la isla nórdica con "Power" tras ganar el Söngvakeppnin 2023, la preselección islandesa para el Festival de Eurovisión. El país insular ha celebrado este fin de semana la final nacional de su mítico concurso, que este año ha celebrado su 28ª edición. La joven cantante llegó a la superfinal del concurso islandés tras ser una de los dos artistas más votadas por parte del jurado internacional y los espectadores islandeses. En la ronda final, Diljá se impuso a Langi Seli og Skuggarnir y a su tema "OK", cantado íntegramente en islandés, por lo que representará a Islandia en Eurovisión 2023.

La artista islandesa tomará el testigo de Systur, el trío de hermanas formado por Sigga, Beta y Elín, abanderadas del país nórdico en Turín 2022. Su tema, "Með hækkandi sól", logró la tercera clasificación consecutiva de Islandia a la final de Eurovisión. En la final, el trío tuvo que conformarse con el puesto 23 al recibir tan solo 20 puntos. Diljá participará en la Segunda Semifinal de Liverpool, que se celebrará el próximo 11 de mayo en el M&S Bank Arena.

Tras dos semifinales, Islandia ha celebrado este fin de semana la final del Söngvakeppnin 2023. Cinco artistas han competido por representar al país el próximo 11 de mayo en Liverpool: Sigga Ózk con "Dancing Lonely", Bragi con "Sometimes the World’s Against You", Celebes con "Doomsday Dancing", Diljá con "Power" y Langi Seli og Skuggarnir con "OK". Tan solo los dos últimos concursantes han conseguido llegar a la superfinal del formato. Un jurado internacional y los espectadores islandeses han sido los encargados de elegirlos . En la segunda y definitiva ronda de votación, el público ha sido el único encargado de elegir al ganador del concurso.

Tras varios años cayendo en las semifinales, en 2019 Hatari consiguió su billete a la gran final con " Hatrið mun sigra " ("el odio prevalecerá", en castellano) consiguiendo quedar décima en la clasificación. En 2021 Dadi & Gagnamagnið, los 'superhéroes' de Islandia , consiguieron volver al top 5 con " 10 years ", aunque no quedaron en el podio: quedaron cuartos con 378 puntos , a pesar de que no pudieron actuar en directo por dar positivo en la Covid-19. El año pasado, las hermanas Systur lograron nuevamente clasificar a Islandia a la final de Eurovisión con la canción " Með hækkandi sól ".

Islandia debutó en el festival en 1986 con la banda ICY , que quedó en el 16º puesto con el tema "Gleðibankinn". Islandia es el único país nórdico que nunca ha ganado Eurovisión . Pero hasta en dos ocasiones ha estado muy cerca de lograrlo. La primera en Jersualén 1999, cuando Selma logró la plata con " All out of luck ". La segunda en Moscú 2009, diez años despuñes, con Yohanna y la balada " Is it true? ".

Letra de "Power"

I'm ready to let you go

Won't hold you back no more

And go on spread your wings and fly away

Been carrying you way to long

Like an obsession

I thought you were a living part of me

But I got my power in my hand

You hold no power over me

And I'll take my flowers while I can

So let the love shower over me

(Shower over me)

Oh, oh, oh, oh-oh

You hold no p-p-p-power over me

Oh, oh, oh, oh-oh-oh

You hold no p-p-p-power over me

I'm not doing this dance again

So goodbye old friend

Tired of finding meaning in the dark

I'm releasing all of you

In gratitude

Replacing you with light that fills my heart

I got my power in my hand

You hold no power over me

And I'll take my flowers while I can

So let the love shower over me

(Shower over me)

Oh, oh, oh, oh-oh

You hold no p-p-p-power over me

Oh, oh, oh, oh-oh-oh

No power over me

And I'll take my flowers while I can

So let the love shower over me, oh

(Shower over me)

Oh, oh, oh, oh-oh, oh-oh

You hold no p-p-p-power over me

Oh, oh, oh, oh-oh-oh

You hold no p-p-p-power over me