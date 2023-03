Lord of the Lost representarán a Alemania en el Festival de Eurovisión 2023 con la canción "Blood & Glitter". El grupo ha ganado Unser Lied für Liverpool, la preselección nacional del país para ir al certamen musical que se celebra en Liverpool. Esta banda de rock metal gótico sucede a la 'rockstar' Malik Harris'.

Actuarán en la gran final del 13 de mayo, como uno de los países pertenecientes al Big Five. Sin embargo, dados los cambios de votación para este año, Alemania podrá votar por el resto de países que se juegan el pase a la final en la primera semifinal el 9 de mayo. Tras dos catastróficos años donde han quedado penúltimos y últimos, los alemanes llegan decididos a colarse en el Top 5 del festival como en sus años dorados: la década de los 80. Solo que esta vez con un toque metalero.

Lord of the Lost es una banda alemana de metal gótico procedente de Hamburgo . Nació en 2007 como un proyecto en solitario de Chris 'The Lord' Harms , cantante y guitarrista anteriormente en el grupo de rock Philiae y guitarrista y segundo vocalista del grupo de glam metal The Pleasures. Tras sus experiencias en estos grupos, el músico comenzó a publicar sus primeras canciones bajo el nombre de Lord en MySpace.

Letra de "Blood & Glitter"

Blood and glitter, sweet and bitter

We're so happy we could die

Blood and glitter

What we are is but a choice

A promise to ourselves

We are free to break and change

Never forget? Let it go

This or that? No need to know

Whether above or below

We are all from the same blood

Blood and glitter, sweet and bitter

We're so happy we could die

Blood and glitter, sweet and bitter

We're so happy we could die

Blood and glitter, saint and sinner

We do fall before we rise

Now go, go, let your blood flow, flow

With broken wings, we learn to fly

We are blood and glitter

Keep your head up in the clouds

With two feet on the ground

Life's too fast so make it count

Never forget? Let it go

This or that? No need to know

Whether above or below

We are all from the same blood

Blood and glitter, sweet and bitter

We're so happy we could die

Blood and glitter, saint and sinner

We do fall before we rise

Now go, go, (let your blood) flow, flow

With broken wings, we learn to fly

We are blood and glitter

Go, go, let your blood flow, flow

Blood and glitter

Go, go, let your blood flow

Blood and glitter, sweet and bitter

We're so happy we could die

Blood and glitter, sweet and bitter

We're so happy we could die

Blood and glitter, saint and sinner

We do fall before we rise

Now go, go, let your blood flow, flow

With broken wings, we learn to fly

We are blood and glitter

Blood and glitter