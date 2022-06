Lena Meyer-Landrut, con el tema Satellite, ha sido la vencedora de la 55 edición de Eurovisión 2010, con 246 puntos. Ha recibido los 12 puntos de Finlandia, Estonia, Dinamarca, Eslovaquia, Letonia, Noruega, Suiza y Suecia. Alemania es uno de los países integrantes del Big Four, los países que pasan directamente a la Final de Eurovisión. Hacía 13 años que no ganaba un país de los cuatro grandes, desde Reino Unido en 1997 con Katrina and the Waves y el tema Love shine a light. Por otra parte, es la segunda vez que Alemania gana el eurofestival, la primera fue en 1982, con Nicole. Su victoria no ha sido una sorpresa, ya que Lena era una de las favoritas antes del festival.

España, en 15ª posición Daniel Diges, intérprete del tema "Algo Pequeñito", ha recibido un total de 68 puntos de 14 países, procedentes de Rumania (2 puntos), Albania (7 puntos), Finlandia (4 puntos), Eslovenia (5 puntos), Rusia (4 puntos), Portugal (12 puntos), Bulgaria (2 puntos), Ucrania (4 puntos), Letonia (5 puntos), Lituania (8 puntos), Bélgica (1 punto), Israel (1 punto), Moldavia (4 puntos) y Armenia (7 puntos). Respecto a los resultados más recientes, España ha mejorado en 9 puestos el resultado de la última edición -Soraya quedó en 24ª posición- y un puesto respecto a 2008, cuando Rodolfo Chikilicuatre quedó 16º. "Me siento ganador sólo con haber tenido la oportunidad de participar en este Festival", dijo Dani nada más conocer el resultado de las votaciones. Diges, que salió muy contento del greenroom, estaba muy satisfecho con su actuación y no ha perdido ni la sonrisa ni el buen humor, ni siquiera a pesar del incidente con el espontáneo. 02h 26 min En directo desde el Telenor Arena de Oslo, celebración de la 55ª Edición del Festival de Eurovisión. España estuvo representada por Daniel Diges, que sufrió en su actuación el "susto" de ver cómo un espontáneo se colaba en el escenario. Después del incidente, Dani Diges pudo volver a interpretar su canción antes de terminar al Gala. Diges, entrevistado a los pocos minutos del percance, declaró en TVE, con humor, que el espontáneo "parece que ha querido seguir el momento con nosotros", al tiempo que reconocía que la situación "ha sido un susto, la verdad". "Le vi y pensé, este aquí sobra... pero bueno, qué se le va a hacer", dijo. “Le vi y pensé, este aquí sobra“ Respecto a la oportunidad de volver a cantar, comentó "el que gana siempre canta dos veces, pero ahora si ganamos lo haremos tres... aunque claro, entonces todos meterían un espontáneo". Tras terminar todas las actuaciones y comenzar las votaciones de los países, al llegar el turno de España la presentadora de TVE, Ainhoa Arbizu, ha anunciado nuestros votos. Los 8 puntos de España han ido a Armenia, los 10 a Rumania y 12 a Alemania. El resto de puntuaciones: 1 punto a Georgia, 2 a Francia, 3 a Turquía, 4 a Dinamarca, 5 a Grecia, 6 a Portugal y 7 a Azerbaiyán.

Primera actuación de Dani con incidente Es la primera vez que ocurre en la historia de Eurovisión, que un espontáneo se cuela en una actuación durante el festival. Cuando Dani Diges cantaba el primer estribillo de Algo Pequeñito, el personaje conocido como Jimmy Jump, especialista en colarse en multitud de eventos, sobre todo deportivos, ha irrumpido en la actuación. Tanto Dani como el corista, David Velardo, y los bailarines han continuado actuando, con una absoluta entereza y profesionalidad. Sin embargo, la actuación ha quedado deslucida. TVE ha solicitado a la Unión Europea de Radiodifusión que se repitiera la actuación. Finalmente así ha ocurrido, el conjunto español ha tenido la oportunidad de repetir su actuación, tras reponerse del susto.

Segunda actuación brillante "Algo Pequeñito" ha sonado tras la actuación de Dinamarca. Cuando la cámara ha enfocado a Dani en mitad del escenario le hemos visto besar la chapa con la cara de su hijo, Galileo. El arranque del tema y el resto de la actuación se han oído con mucha fuerza, derroche de voz y seguridad.



Hacia la mitad de la canción, cuando ha empezado a subir la intensidad, hemos visto a un Dani concentrado y brillante, dejándose todo su chorro de voz. En una frase, Dani ha dejado claro que tiene ganas de dejar huella por su actuación y no por un lamentable incidente. Los representantes españoles han lucido el vestuario que ya llevaron en el ensayo general. Dani ha vestido un elegante traje gris plateado con ligeros brillos de Carlo Pignatelli; David Velardo, a quien han peinado al estilo de Dani Diges, con rizos amplios y mucho volumen, ha lucido un traje negro más discreto. La originalidad de la propuesta de Algo Pequeñito reside, además, en el vestuario de los bailarines, Gwen, Lidia, Álex y Yuriy. Los personajes del tema de España han vestido trajes de bailarina, muñeca de trapo, arlequín y soldadito de plomo de estilo circense en tonos grises y rosas. También han lucido un original maquillaje blanco, rosa y negro, también de circo.