De ganar The Voice a otro concurso musical. Remo Forrer será el abanderado de Suiza en la 67º edición del Festival de Eurovisión. El artista, seleccionado internamente con el cadena pública suiza, defenderá "Watergun", una propuesta que tiene melodías pegadizas y la que exige toda su voz.

El artista suizo tomará el testigo de Marius Bear, el abanderado del país en Turín 2022. "Boys Do Cry" consiguió clasificarse para la Gran Final tras quedar noveno en la Primera Semifinal. En la Gran Final, su balada quedó en el 17º puesto tras recibir 78 puntos, siendo los otorgados por el jurado profesional. Como Bear, Remo participará en la Primera Semifinal de Liverpool, que se celebra el próximo 9 de mayo en el M&S Bank Arena. ¿Conseguirá el joven llevarse la tercera victoria de Suiza en el certamen eurovisivo?

Letra de "Watergun"

When we were boys

We played pretend

Army tanks and army men

Hide and seek

Grow to be the kings we dream

Where did we go?

We’re standin' on the frontline

Where did we go, we go?

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

We ain’t playin' now

Can’t turn and run

No water guns

No no

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

Coz we ain’t playin' now

Can’t turn and run

No water guns

Just body bags that we’ve become

Adolescence, breaking rules

Nothin' hurts when you‘re bulletproof

I remember, yes, I do, I do

Where did we go?

We’re standin' on the frontline

Where did we go, we go?

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

We ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

No, no

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

Cause we ain’t playin' now

Can’t turn and run

No water guns

Just body bags that we’ve become

What we’ve become

What we’ve become

What we’ve become

Playin' with water guns

Not playin' with water guns