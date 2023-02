Por primera vez en la historia, República Checa ha realizado una gala en directo en los estudios situados en Praga y han hecho que el televoto (audiencia nacional e internacional) escogiese a su representante en Eurovisión 2023. Las ganadoras: Vesna con el tema "My sister's crown", cantado en checo, inglés, ucraniano y búlgaro. Las abanderadas checas representarán al país en el Primera Semifinal en Liverpool el próximo 9 de mayo.

El grupo formado por cinco mujeres se impuso a los otro cuatro participantes que llegaron a la gran final del ESCZ 2023: "Flood" de Maella, "Ghosting" de Pam Rabbit, "Happy" de la ganadora de un Óscar, Markéta Irglová y "Introvert Party Club" de Rodan.

Para Viena 2015 reaparecieron con la balada "Hope never dies" interpretada por Marta Jandová y Václav Noid Bárta , aunque tampoco consiguieron el billete para la final del certamen eurovisivo. Pero, por fin, la mala racha se rompió en Lisboa 2018 con Mikolas Josef que revolucionó Europa con "Lie to me" logrando la sexta (y mejor) posición de República Checa en el concurso. En Tel Aviv 2019 repitieron la hazaña gracias a la banda Lake Malawi y su tema "Friend of a Friend" . En la última edición del certamen, We Are Domi defendió en Turin el tema "Lights off" alcanzando el puesto 22 con 38 puntos (33 del jurado profesional y 5 del televoto).

Letra de "My sister's crown"

Moje sestra do kouta nepůjde

Ani tebe poslouchat nebude

Moje sestra v srdci je divoká

Copy zaplést, nikdy si nenechá

Moje sestra do kouta nepůjde

Ani tebe poslouchat nebude

My sister's crown

Don't take it down

Don't take it down

Nobody has right to do it

She's beautiful

And capable

She is her own queen

And she will prove it

You can take your hands back

No one wants more boys dead

We're not your dolls

We're not your dolls

Life's not a moneybag

Blood's on your God's head

You can't steal our souls

You can't steal our souls

Sestro krasiva

Oj ty silna

Chorobra jedina

Korona tvoja

Sestro krasiva

Oj ty silna

Chorobra jedina

Korona tvoja

My sister's crown

Don't take it down

Daĭ rŭka ne se strakhuvaĭ

S drugite sestri popluvaĭ

V moreto ni nyamame myasto za tezi omrazi

Pazi, pazi

Ne tŭguvaĭ

Khop trop momite ne sa non-stop na razpolozhenie

Ti prosto che sme sestri do kraĭ znaĭ

You can take your hands back

No one wants more boys dead

We're not your dolls

We're not your dolls

Life's not a moneybag

Blood's on your God's head

You can't steal our souls

You can't steal our souls

Sestro krasiva

Oj ty silna

Chorobra jedina

Korona tvoja

Sestro krasiva

Oj ty silna

Chorobra jedina

Korona tvoja

My sister's crown

Don't take it down

My sister's crown

Don't take it down

All the sisters of the world

Come together with a prayer

Choose love over power

Sestro krasiva

Oj ty silna

Chorobra jedina

Korona tvoja

Sestro krasiva

Oj ty silna

Chorobra jedina

Korona tvoja

Sestro krasiva

Oj ty silna

Chorobra jedina

Korona tvoja

Sestro krasiva

Oj ty silna

Chorobra jedina

Korona tvoja

Sestro krasiva

Oj ty silna

Chorobra jedina

Korona tvoja

Sestro krasiva

Oj ty silna

Chorobra jedina

Korona tvoja

V srdcích jsme s tebou

We ѕtаnd for you