Irlanda ya conoce a sus abanderados en Eurovisión 2023: Wild Youth, los ganadores del The late, late show, también conocido como Eurosong 2023. Con "We are one" intentarán conseguir la octava victoria del país en el certamen eurovisivo. La banda de Dublín, que obtuvo la máxima puntuación por parte del jurado nacional (12) y del televoto (12), se impuso por 2 puntos de diferencia a "Midnight summer night" de CONNOLLY. El podio lo completa "Down in the Rain" de K Mudi & ND.

El grupo irlandés tomará el testigo de Brooke, la abanderada en Turín 2022. "That's Rich" se quedó a las puertas de la Gran Final tras lograr un décimo quinto puesto en la Segunda Semifinal. El próximo 11 de mayo, Wild Youth se subirá sobre el escenario del M&S Bank Arena para defender su propuesta escrita por el compositor nomianado al Grammy, Jörgen Elofsson.

Leila Jane con "Wild" fue la encargada de abrir la preselección nacional y K Muni & ND con "Down in the rain", la cerraron. Tras la votación, "We are one" resultó la seleccionada para representar a Irlanda en Eurovisión, con un total de 34 puntos (12 otorgados por jurado nacional, 10 por el internacional y 12 por el televoto). El podio lo completaron "Midnight summer night" con 32 puntos y "Down in the rain" con 20 .

Letra de "We are one"

We take our first breath

And then we exhale

Though we give it all we got

Until we fail

We get back up again

We take a look around

Oh, life can be a long road

But at least we're not alone

We might be different, we might be unique

You might be a leader, I might be a freak

And we might be different

But, under the falling sun

Tonight, we are one

We are one

When we rise, we rise like the sun

When we go down, we go down, we go down, we go down

We take our first step

And then we fall

But, still, we keep on going

Climbing every wall

We keep on fighting

Turning every stone

And life could be a long road

At least we're not alone

We might be different, we might be unique

You might be a leader, I might be a freak

And we might be different

But, under the falling sun

Tonight, we are one

We are one

When we rise, we rise like the sun

When we go down, we go down, we go down

We are one (We might be different, we might be unique)

We are one (You might be a leader, I might be a freak)

We are one (And we might be different but, under the falling sun)

Tonight, we are one (We might be different, we might be unique)

We are one (You might be a leader, I might be a freak)

When we rise, we rise like the sun

When we go down, we go down, we go down, we go-

We are one