Eurovisión 2023 | Wild Youth - "We Are One" - Irlanda (Videoclip oficial)

Irlanda ya conoce a sus abanderados en Eurovisión 2023: Wild Youth, los ganadores del The late, late show, también conocido como Eurosong 2023. Con "We are one" intentarán conseguir la octava victoria del país en el certamen eurovisivo. La banda de Dublín, que obtuvo la máxima puntuación por parte del jurado nacional (12) y del televoto (12), se impuso por 2 puntos de diferencia a "Midnight summer night" de CONNOLLY. El podio lo completa "Down in the Rain" de K Mudi & ND.

El grupo irlandés tomará el testigo de Brooke, la abanderada en Turín 2022. "That's Rich" se quedó a las puertas de la Gran Final tras lograr un décimo quinto puesto en la Segunda Semifinal. El próximo 11 de mayo, Wild Youth se subirá sobre el escenario del M&S Bank Arena para defender su propuesta escrita por el compositor nomianado al Grammy, Jörgen Elofsson.