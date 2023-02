Escogidos de forma interna, Joker Out serán los representantes de Eslovenia en Eurovisión 2023. Aunque ya se conocía la identidad de los abanderados desde diciembre, el pasado 4 de febrero en el programa Misija Liverpool, anunciaron el tema que defenderán la Segunda Semifinal en Liverpool, "Carpe Diem". El videoclip de la canción está grabadon en la ciudad de Hamburgo e interpretado íntegramente en esloveno.

Por segunda vez en la historia del país, la cadena pública ha seleccionado a su abanderado internamente. Desde su debut en el Festival de la Canción, Eslovenia escogía a su candidato a través del EMA. Pero en 2013, hace justo 10 años, la RTVSLO seleccionó de la misma manera a Hanna Mancini con su tema "Straight into love".

Letra de "Carpe Diem"

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo

Vedno manj besed, tanek led pod nogami žge

Mi pa bežimo s prepiha

810.000 let moraš delat' le

Da duša malo zadiha

(An ban, pet podgan) Ti loviš, če preživiš

(Jaz ti bom vzel vse) Ti ničesar ne dobiš

(A, a, a) Si tega res želiš?

Igra sovraštva je za vas, hvala lepa

Ne računajte na nas, na nas

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo

Ne bomo šteli ur do zore

Preskakovali bomo gore

Da nas objamе nebo

Prvi dež odplaknil ves bo blišč

Da nе bi kradel magije s plesišč

Tema bo prižgala žar v očeh

Igra sovraštva je za vas, hvala lepa

Ne računajte na nas, še bolj na glas

You might also like

Nad****a

Zera

Bizarrap & Shakira - Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (English Translation)

Genius English Translations

Bella Hadid

Voyage & Nucci

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo

Ne bomo šteli ur do zore

Preskakovali bomo gore

Sprejeli, da smo večni samo

In srečni samo, ko objema nas nebo

Vso noč do jutra smo plesali

Ljubili se in se igrali

Živeli, kot da jutri nas mogoče več ne bo