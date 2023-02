Alessandra Mele es la representante de Noruega en la 67º edición de Eurovisión. La joven, ganadora del Melodi Grand Prix, arrasó tanto con la votación del jurado internacional, que le otorgaron 104 puntos y del televoto, dándole 129, en la preselección nacional. "Queen of Kings", el tema que defenderá en Liverpool, se impuso por una diferencia de 95 puntos a otra gran favorita, "Honestly" de Ulrikke Brandstorp. Completa el podio del certamen noruega, "Masterpiece" de Atle Pettersen.

La artista noruega tomará el testigo de Subwoolfer, los abanderados del país en Turín 2022. "Give that wolf a banana" logró la décima posición el la Gran Final de Eurovisión. Como los lobos nórdicos, Alessandra participará en la Primera Semifinal de Liverpool, que se celebrará el próximo 9 de mayo en el M&S Bank Arena.

Letra de "Queen of kings"

She, queen of the kings

Runnin' so fast, beatin' the wind

Nothin' in this world could stop the spread of her wings

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys

She will be the warrior of North and Southern Seas

Got raven hair, it's dark as night

Icy eyes, out of sight, out of sight

Her heart in spite, is warm and bright

Her smile awakes the Northern Light

Lookin' out she calls

Lai, lai-da-dai-dai-da

Who will conquer all, all?

Her name is she, queen of the kings

Runnin' so fast, beatin' the wind

Nothin' in this world could stop the spread of her wings (Hеy!)

She, queen of the kings

Broken hеr cage, threw out the keys

She will be the warrior of North and Southern Seas

A firestone forged in flames

The wildest card, run the game, run the game

Can't stay the same in this world of change

Don't fear the pain, just break the chain

Lookin' out she calls

Lai, lai-da-dai-dai-da

Who will conquer all, all?

Her name is she, queen of the kings

Runnin' so fast, beatin' the wind (Hey!)

Nothin' in this world could stop the spread of her wings

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys (Hey!)

She will be the warrior of North and Southern Seas

Lai, la-da-dia

Ra, rai-ri-rai-rai-ri

Lai, la-da-dia

Lai, li-li-la

Lai, la-da-dia

La-la-la-la

La-la-la-la

Ah-ah-ah-ah

Her name is she, queen of the kings

Runnin' so fast, beatin' the wind (Hey!)

Nothin' in this world could stop the spread of her wings

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys (Hey!)

She will be the warrior of North and Southern Seas (Hey!)