Eurovisión 2023

¿A quién cederá el testigo We are Domi y "Lights off"? El próximo 30 de enero descubriremos las cinco propuestas, candidatas a abanderar al país en Liverpool 2023, en la gala del ESCZ 2023. Por primera vez, en 15 años, la preselección nacional checa será un show real y en vivo, realizado en los estudios de Praga. Podrás seguirlo en directo, tanto en inglés como en checo, en el canal de CT y en el oficial de Eurovisión en Youtube a partir de las 20.00 horas (21.00 horas en España).

Los encargados de escoger al abanderado de República Checa será el público. La votación se abrirá durante el programa a través de la aplicación oficial de Eurovisión, que se cerrará una semana después, el lunes 6 de febrero. Ese mismo día conoceremos al representante del país en Liverpool. El voto tendrá un peso del 70% por parte de la audiencia internacional y un 30% para la audiencia checa, como explicó el jefe de prensa de la delegación checa, Ahmad Halloun, en el programa de RTVE Play, Eurovermú.

Pero, ¿quiénes son los cinco semifinalistas que veremos sobre el escenario del ESCZ 2023? ¡Te los presentamos!

Maella Al crecer en Praga y ser hija de un músico de jazz local, Maella visitaba a menudo los bares donde se escuchaba este estilo musical situados en sótanos llenos de humo y con poca luz. Al ver las bandas rodeadas del humo de los cigarrilos que se iba espesando, la joven se sentía como si estuviese sola, atrapada en el aura de la música. Con 20 años se mudó a Londres y empezó a desarrollar sus propias habilidades de producción. El periodo de reinvención sonora de Maella la llevó a perfeccionar su oscuro sonido alt-pop. Cada uno de sus tres singles anteriores han sonado en la BBC Introducing de Londres, donde Jess Iszatt se "enamoró" de ella por su impresionante sonido y le brindó un puesto de artista destacado. Es la embajadora de octubre de Spotify Equals CZ&SK y su imagen apareció por todo Times Square.

Markéta Irglová Es una cantante y actriz ganadora de un Oscar naciada en la localidad de Valasske Mezirici, en República Checa. A sus siete años, comenzó a tocar el piano ya que era el sueño infantil que no llegó a cumplir su madre Jana. En 2006, se puso en contacto con ella el músico irlandés Glen Hansard, del grupo The Frames, para que colaborase en la música de una pequeña película irlandesa. Markéta era la encargada de realizar la partitura. La película llamada Once ganó un Oscar a la mejor canción original con "Falling Slowly". Desde entonces, la checa ha vivido en Irlanda, Estados Unidos y actualmente, reside en Islandia, donde en 2022 compitió en el Söngvakeppnin, la final nacional islandesa. En el mercado tiene tres álbumes en solitario: Anar (2011), MUNA (2014) y LILA (2022).

Pam Rabbit Es una cantante checa con raíces armenias que es muy aficionada de los animales, de ahi su nombre. Se considera una creadora que hace un poco de todo lo relacionado con la música. Por ello, la dirección de vídeos musicales se ha convertido también en una gran pasión para ella y los ve como un refinamiento de la forma en que quiso decir su canción. Pam Rabbit se inspira en su mundo ficticio, inquietante pero humorístico y trágico, que le ayuda a entender, explicar y afrontar el real. El objetivo principal de su trabajo es que el oyente sepa que no es el único que no entiende lo que realmente está pasando, y ofrecerle apoyo, risas y, a veces, lágrimas. Por el mundo eurovisivo, es conocida ya que fue la corista de Mikolas Josef en Lisboa 2018 y ha concursando dos veces en el ESCZ en 2019 y 2020.

RODAN Su primer single "Gone" llegó a lo más alto de las listas de las emisoras de radio checas a principios de 2021. Gracias a ello fue nominado a Discovery of the Year 2021 e incluido entre las 50 promesas de la música checa según la influyente revista musica Headliner. Desde entonces estaba claro que RODAN era un nombre para recordar. Se confirmó con el lanzamiento de su álbum debut Glasses off en 2022, en el que se balancea entre el pop contemporáneo y el indie folk con simpática facilidad y cautivadora intimidad y sutileza en la excelente producción de Jan Cechtice.