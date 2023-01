El Benidorm Fest 2023, que se celebrará los días 31 de enero y 2 y 4 de febrero, ultima su puesta a punto con el anuncio del jurado profesional del certamen. En esta nueva edición, la preselección española para Eurovisión aumenta el número de integrantes, potencia la presencia internacional y da voz a periodistas y fans en un jurado que estará integrado por ocho profesionales vinculados a la música y al festival europeo desde diferentes ámbitos. La portavoz será la cantante Nina.

Christer Björkman, miembro del equipo de producción de Eurovisión y Eurovisión América, ha sido el responsable del Melodifestivalen (2002-2021), la preselección sueca, durante casi dos décadas. Representante de Suecia como cantante en 1992, también ha sido productor artístico de Eurovisión en sus ediciones de 2013, 2016 y 2017 y productor de Eurovisión en 2019.

Tali Eshkoli es productora de televisión israelí y jefa de la delegación de Israel en Eurovisión. Coordinadora de la edición de 2019 celebrada en Israel, ha sido también productora ejecutiva del certamen del 70º aniversario de Miss Universo 2021 y productora ejecutiva de ceremonias y emisiones oficiales para el Estado de Israel.

Nicola Caligiore ha sido el jefe de la delegación de Italia en Eurovisión durante ocho años; miembro del Grupo de referencia Eurovisión de la UER seis años; y miembro del Comité de TV de la UER durante cuatro años. Además, es el responsable del exitoso regreso de Italia a Eurovisión en 2011, fecha desde la que el país transalpino no ha bajado de los primeros puestos en la final.

Katrina Leskanich es cantante y líder del grupo Katrina & the Waves, que representó a Reino Unido en 1997 y que ganó la edición celebrada en Dublín con la canción ‘Love shine a light’. Gran estrella de la canción de los años 80, que ha logrado varios éxitos internacionales como ‘Walking on sunshine’ (1985), ‘Sun Street’, ‘Do You Want Crying’ o ‘Que te Quiero’.

William Lee Adams es fundador y director de wiwibloggs, el medio de referencia europeo especializado en Eurovisión. Presentador y locutor de BBC Radio, actualmente presenta BBC Minute, el principal programa de noticias para jóvenes del Servicio Mundial de la BBC, que se emite en emisoras de radio comerciales de 60 mercados, desde Hong Kong hasta Johannesburgo. También presenta documentales radiofónicos, ha participado en diversos programas de la tv británica y ha sido corresponsal en Londres de la revista estadounidense Time.

Nina fue la representante española en Eurovisión en 1989 con la canción ‘Nacida para amar’ con la que quedó en sexta posición. Cantante y actriz con una larga y exitosa trayectoria profesional de más de 40 años en música, teatro y televisión, fue la directora de la Academia de las primeras ediciones de ‘Operación Triunfo’, así como jurado del talent en la última etapa emitida en La 1. Con ‘Mamma Mia!’ sumó 2.735 representaciones a lo largo de 9 temporadas por todos los teatros de España. Actualmente protagoniza el musical ‘Los puentes de Madison’ en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid.

Irene Valiente es directora de 'El último lugar', el programa especializado en música urbana de Radio 3. Además, co-presenta el magazine 'Generación Ya'; un espacio a la vanguardia de la música. Ha dirigido podcasts como 'Doce Pulgadas', ha cubierto para RTVE diversos festivales como el Sónar de Barcelona, el Vive Latino de Zaragoza o La Mar de Músicas de Cartagena; y ha moderado eventos relacionados con la industria musical como 'A conversation with...' en el BIME de Bilbao.

Juan José Santana, presidente de OGAE, es colaborador radiofónico en el Grupo de Emisoras de Radio Las Palmas para Canarias; y autor y compositor que ha participado como tal en dos ocasiones en Eurovisión (2009 y 2012). También ha estado en distintas selecciones europeas con países como Armenia, Lituania, Moldavia, Rumanía e Irlanda y en cuatro ocasiones en la preselección española.

RTVE ha querido dar voz a los seguidores de Eurovisión a través de OGAE, asociación de fans de Eurovisión sin ánimo de lucro reconocida por la UER (Unión Europea de Radio Difusión) con sede en 43 países de Europa además de Ogae Rest of the World, al que pertenecen todos los eurofans de países que no participan en el Festival (países de América Latina, USA, Canadá, China…).

Finalmente, Nacho Cano no podrá formar parte del jurado del Benidorm Fest ya que el éxito de su musical ‘Malinche’ le impide asistir a Benidorm durante toda la semana.