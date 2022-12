Indie, rock, pop, balada, nuevo flamenco, dance, música urbana… la variedad y la calidad distinguen las canciones que defenderán los 18 artistas del Benidorm Fest 2023. Tras el estreno este domingo en RTVE Play, los temas están ya disponibles en todas las plataformas. Los 18 artistas han presentado sus propuestas en una multitudinaria rueda de prensa en el Estudio 5 de Prado del Rey.

“Cada día está más cerca la segunda edición del Benidorm Fest, el evento que ha marcado la historia de Eurovisión en España. Las entradas volaron”. Con estas palabras ha comenzado la presentación María Eizaguirre directora de Comunicación y Participación de RTVE. “El Benidorm Fest 2023 aspira a superar este año todos los récords, tanto de audiencia como de seguimiento en redes”, ha añadido. Por el momento, apenas unas horas después del estreno de las canciones, estos son los datos: 855.000 visualizaciones y 125.000 visitantes únicos. En redes sociales, 3,8 millones de impactos, y 3,1 millones solo en Twitter.

Eva Mora, jefa de la delegación española en Eurovisión, ha aprovechado la presencia de la prensa para pedir “mucho respeto durante todo este tiempo para estos artistas: que se les trate con el mismo cariño con el que ellos han trabajado para regalarnos sus canciones”. Está convencida de que “todos ellos van a arrasar en España y Europa. Ahora es el momento de preparar las puestas en escena”.

'Quiero arder', de Agoney Arriesgada y explosiva propuesta de Agoney, 'Quiero arder', compuesta por Agoney y Blackpanda, se construye sobre un juego de violines que se fusionan en una base de electrónica impredecible y multisensorial para seducir al público con este capricho tan atrevido como sincero. Romper todas las barreras y desprenderse de cualquier limitación ha sido siempre uno de los principales objetivos del cantante para construir sus elocuentes canciones. Su majestuoso despliegue vocal llegando al cielo desde un ritmo terrenal y pasional es el broche de oro que Agoney impregna en esta rompedora presentación. "Voy a hacer arder a Benidorm". Con estas palabras ha comenzado su presentación Agoney. Ha contado que "esta canción no la creé pensando en Eurovisión, la creé porque la necesitaba. Tenía otra canción más comercial pensada, pero presenté ésta". "Me apetecía hacer algo muy claro, muy directo. Afronto esta experiencia con mucho respeto, trabajo y amor por la música. Mis intenciones son hacer arder Benidorm y Liverpool", ha concluido.

'Desde que tú estás', de Alfred García Con letra de Alfred García y música de Alfred García y Raúl Gómez, 'Desde que tú estás' es un tema pop-rock escrita por el músico catalán dedicada a una persona "con la que viví un momento de mi vida en el que volví a redescubrir aquellas cosas que hacía tiempo que no disfrutaba. Un momento en el que volví a ver todos los colores de la paleta y dejé de ver en blanco y negro". Un tema que abraza el cielo y el infierno que llevamos dentro, los dos motores que hacen que nuestro corazón lata al mismo tiempo que nuestros deseos. El que desea jugárselo todo sin miedo a no ser nada más que la verdad de sus aciertos y sus errores. Disfrutar del camino, sin depender del resultado. Vivir. Alfred cree que es "una de las mejores canciones" que ha compuesto. "Desde que vi el Benidorm Fest el año pasado, para mí fue un reto. Me he inspirado en una emoción: el amor. Creo que hemos de practicar la revolución del amor y de las emociones". El artista se ha definido como un "enamorado de la música y de Eurovisión".

'Yo quisiera', de Alice Wonder Firmada por la propia intérprete, 'Yo quisiera' es un tema indie, alternative y dream pop que, en palabras de su autora, "es la tormenta interior que ocurre dentro de alguien que desiste de intentar entender el mundo, simplemente vive en él. Parece que el mensaje es pesimista, pero realmente es positivo, es continuista, se inclina a la fe pese a la incongruencia de la vida misma". "Siempre se quieren muchas cosas y no valoramos lo que tenemos", ha comentado Alice Wonder sobre su canción. "Nació de una improvisación que hice en el piano en la casa de mi madre, en un momento de shock vital. No es un pensamiento pesimista, después del duelo me di cuenta de que deberíamos estar orgullosos simplemente de estar de pie y seguir avanzando. Vivimos en la eterna ansiedad", ha expresado. Se siente "muy feliz" de estar en el Benidorm Fest, pero "no estaba en mis planes. He salido de mi zona de confort". "Esta canción es muy yo, pero me muestro bastante vulnerable y me dejo conocer de otra manera", ha contado.

'Flamenco', de Aritz Arén 'Flamenco', compuesta por Carlos Marco, Frida Amundsen, Kaci Brown, Sam Gray y Tonino Speciale es meter en una coctelera el pop más internacional con el sabor de los arreglos e influencias del pop español. Por su particular sonido, se convierte en una pieza única en la que conviven los sonidos en tendencia y un "beat" actual, con otros orgánicos y raciales como la guitarra española o las castañuelas Una radiografía que mostrar en Europa de todo el abanico de influencias de la música en español. "Esta canción significa ese principio de cuando conoces a alguien… El mensaje es que te dejes llevar, que no tengas miedo y vayas a por ello", ha explicado. Ha contado que la canción le da "mucha felicidad". "Siento que está hecha para mi. Solo pienso en los 3 minutos en el escenario. Tiene que ser un momentazo", ha dicho.

'EaEa', de Blanca Paloma La propia Blanca Paloma firma 'EaEa' junto a Jose Pablo Polo. Una historia de amor que va más allá de la muerte, y que rinde homenaje a las raíces de la artista: ensalza el legado de amor y saber transferido de generación en generación a través de la nana. "Recordar de dónde vengo para saber a dónde voy", en palabras de Blanca Paloma, a través de una canción que es una relectura del imaginario sonoro flamenco a través de la electrónica como vehículo para el trance. A raíz de esas palabras, Blanca Paloma ha confesado que 'EaEa' está "inspirada en mis raíces a través de la nana. Es un homenaje a mi abuela". "Estoy entrenando ya a tope. No hay que confiarse. Los retos me gustan y por eso estoy de vuelta", ha afirmado.

'Uff!', de E'femme 'Uff!', compuesta por el propio grupo (Bubu, Sandi, Lottie y Melania) junto a Barei y Antonio Escobar, es una canción pop llena de fuerza, para que cualquier persona que la escuche sepa sacar su valor propio y su garra y no dejar que nadie pase por encima. Un tema que llama al empoderamiento de la mujer para que piensen más en ellas mismas. "Llegó a nosotras con una propuesta que pegaba con nuestro sonido. A partir de ahí comenzamos a construir entre todos para hacerla nuestra", han dicho. Creen que "refleja bastante nuestra energía, y esperamos que se reciba así". Han contado que tienen "personalidades muy distintas" y, al componer, se inspiran en sus "singularidades para que suene a nosotras, sonido a E'femme".

'La Lola', de Famous Compuesta por Adrián Ghiardo, Andrés Sebastián Ramíres y Jorge de la Cruz, 'La Lola' es un tema de pop urbano que nace a partir de una base rítmica potente que invita a cantar una melodía pegadiza con vocales abiertas y poderosas. La letra narra la fuerza que tiene tanto la mujer como la parte femenina que hay en cada uno de nosotros. Esa fuerza femenina es 'La Lola' y todos llevamos dentro algo de ella. Una parte poderosa de cada uno de nosotros. La lola puede ser cualquiera, La Lola eres tú. En palabras de Famous, "'La Lola' somos todos. Define la fuerza de la mujer. Es salvaje. Quiero que esta canción transmita fiesta, diversión y que la gente la disfrute". Ha confesado sentirse "emocionado. Hay mucho trabajo detrás, pero tengo muchas ganas y energía". En cuanto a la puesta en escena, ha contado que "habrá baile y sorpresas vocales".

'Mi familia', de Fusa Nocta Míriam Nares Signes (Fusa Nocta) firma 'Mi familia' junto a Ignacio Moreno González y Carlos Padilla Linares. El tema, que navega entre diversos géneros musicales como el trap, el flamenco, el rap y la música electrónica, es un viaje que muestra las muchas facetas de la familia, desde la más bonita hasta la parte más oscura de ésta. La artista ha experimentado con sonidos nuevos y ha dejado fluir la creatividad hasta crear algo que representase su forma de ver tanto la familia como la música en sí misma. Fusa Nocta ha desvelado que "no esperaba la buena acogida que ha tenido la canción" y está "muy contenta". "Tenía un poco de miedo porque mi canción tiene muchos estilos, pero estoy muy feliz porque es una canción que me representa. Está inspirada en mi familia y en los consejos que me han dado", ha explicado.

'Inviernos en Marte', de José Otero Manu Chalud, Gabi Ore, Kenia Saiz, Karen Méndez y José Otero son los autores de 'Inviernos en Marte', una power-ballad dramática que habla de un "amor imposible". "Habla de rendirse ante saber que has perdido a alguien. En lugar de hablar desde la pena, te empoderas para asumir que la historia de amor se ha terminado. Y recordar con cariño a quien has perdido", explica el canario. "Es una canción muy especial para mí, pensada para el directo", ha referido el artista. "Tiene mucha fuerza, mucha honestidad… y creo que puede sorprender", ha expresado.

'Quiero y duelo', de Karmento 'Quiero y duelo', compuesta por la propia cantante Karmento (Carmen Toledo), es una expresión local de una zona de La Mancha que sirve para expresar la sensación de querer algo y lidiar con el dolor y la dificultad que conlleva conseguirlo. En esta canción que se enmarca en el género del neofolclore, Karmento habla de su 'Quiero y duelo' particular con la música y también del de todas las personas que en algún momento tienen que desprenderse de sus raíces para transitar su camino en la vida. Y con esa definición, la artista cree "que está bien que encaje aquí mi historia". Ha contado que es una adicta "a la humanidad, a los conflictos existenciales… Y eso me inspira mucho a la hora de componer. El amor, la pertenencia, el tiempo…". Se siente "preparada para el Benidorm Fest". "A veces me pongo nerviosa y tengo dudas. Pero me siento preparada, sigo sintiendo la alegría dentro", ha expresado.

'Arcadia', de Megara Sara Jiménez Moral, Roberto La Lueta Ruiz e Israel Dante Ramos (Megara) son los creadores de 'Arcadia', un tema fucksia rock que se adentra en un mundo mítico. Un lugar secreto e idílico en el que cualquier ser humano hubiera querido vivir pero en el que también hay lugar para el drama, con áreas oscuras y peligrosas. Megara da una vuelta de tuerca a las leyendas de Arcadia y las lleva al futuro para adentrarse en una historia virtual en la que dos chicas de carne y hueso darán rienda suelta a su amor a través de un videojuego. El grupo de rock ha confesado sentirse "con mucha ilusión, es un honor ser la banda de rock seleccionada para Benidorm Fest". En cuanto al tema, han explicado que "'viene de la mitología, y hemos querido virtualizarlo: habla de las relaciones de dos chicas en un videojuego". "La acogida ha sido muy buena, estamos muy contentos. Vamos a ir a por todas para ir a Eurovisión, aunque el sueño ya se ha cumplido", han asegurado.

'No nos moverán', de Meler 'No nos moverán' es un tema pensado para tocar en directo. Una canción compuesta por Jonathan Geraint Burt, Francisco Javier Pagalday González, Natalia Neva Martín, Oliver García Cerón y José Héctor Portilla Rodríguez que irradia energía y no deja indiferente a nadie. Un himno, una canción para bailar saltar y disfrutar en uno de esos días en los que estas tan bien que no quieres que se acabe. "Todos hemos dicho en algún momento: ojalá parar el tiempo y quedarnos aquí para siempre'. Para nosotros eso es 'No nos moverán'. Sentíamos que era el momento de arriesgar". "Afrontamos este viaje con muchas ganas y mucha ilusión. Estamos trabajando mucho la puesta en escena porque nosotros somos una banda de música y queremos hacer un giro, ya que se sale de lo que hacemos. Queremos darle una vuelta a lo que se espera de nosotros", han contado. "Nos juntamos para hacer una canción que sonara en el Benidorm Fest, una canción muy europea y que pudiera representar a España".

'Tracción', de Rakky Ripper Raquel García Cabrerizo (Rakky Ripper), Joan Valls Paniza y Rubén Pérez Pérez firman 'Tracción', un tema que mezcla hardcore, drum&bass y hasta techno que habla sobre los sentimientos no expresados: como cuando te atrae alguien, pero eres incapaz de decirlo y solo fantaseas e imaginas, por lo que acaban luchando y forcejeando entre sí, la tensión sexual y la tensión represiva del miedo al rechazo. La tracción es la acción de mover algo tirando de ello. Es el tira y afloja de tensiones opuestas en una cuerda. Y, en este caso, además, también es el núcleo de la palabra atracción. La artista ha descrito la canción "con mucho poder en muchos sentidos. Trata sobre sentimientos no resueltos". "Creo que el Benidorm Fest va a ser para mí un punto de inflexión. Me gustan mucho los retos, montar un show, tirando de power vocal… Voy a darlo todo porque no puedo usar auto tune. Y entrenar mucho" ha dicho. "Espero ver el mejor show que he hecho en mi vida y que no sea el último", ha confesado.

'Aire', de Sharonne Abrirse y liberarse. Coger aire y luchar por lo que queremos. Eso es 'Aire', la propuesta de Sharonne (Crist

‘Que esclati tot’, de Siderland ‘Que esclati tot’, compuesta por Siderland (Uri Plana, Albert Sort, Andreu Manyós) en colaboración con Roger Argemí, comparte muchos de los elementos característicos del pop nocturno que abandera el grupo: melodías épicas, estribillos pegadizos y recursos propios de la música de baile electrónica. En esta ocasión, se aleja de la sonoridad tropical y los ritmos más bailables, incrementa las revoluciones del tema y le añade potencia. La acumulación de voces, el uso del coro como instrumento distintito del estribillo o los recurrentes guiños a la música urbana definen una canción que cuenta la historia de dos personas que se quieren pero que reaccionan de manera opuesta ante un mundo que colapsa. Mientras una acepta el destino y se prepara para lo que pueda llegar, la otra se niega a asumirlo y se queda sola esperando el final. Para ellos, “es un sueño cumplido estar aquí. Ya nos presentamos el año pasado, así que es un sueño cumplido”. En cuanto a su tema, “es una responsabilidad llevar una canción en catalán, intentaremos dejar el pabellón alto”. Respecto a la puesta en escena, han contado que su intención es “hacer un tema muy explosivo. Es la primera vez que haremos algo tan grande y nos hemos dado el permiso para soñar”. Benidorm Fest Siderland interpreta "Que esclati tot" Disfruta del vídeo musical de "Que esclati tot", la canción con la que Siderland participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RT... Ver ahora

‘Tuki’, de Sofía Martín Sofía Martín, Freddy Rochow y Claudio Maselli son los autores de ‘Tuki’, una combinación dinámica de ritmos españoles y latinos con sonidos y beats europeos contemporáneos de la música dance y electrónica. La letra de la canción muestra que es posible alcanzar tus sueños sin importar de dónde vengas, cuánto dinero tengas o si la gente cree en ti o no. “Tuki es un sentimiento, un mensaje de optimismo, es ese momento en el que consigues aquello en lo que llevas tanto tiempo trabajando. Lo estamos haciendo bien, estamos disfrutando. Estamos Tuki”, explica la cantante. “Me he inspirado en la vida y cosas que me pasan. El proceso que significa conseguir tus sueños. Y musicalmente, mis raíces: mi parte española y alemana”, ha dicho. “Estoy contenta con las reacciones, estoy disfrutando, aunque no suelo tener expectativas, me dejo llevar y afronto las cosas con optimismo”, ha contado. Se siente “muy feliz y con muchas ganas de transmitir energía positiva; hacer música y hacerlo todo con amor”. Benidorm Fest Sofía Martín interpreta "Tuki" Disfruta del vídeo musical de "Tuki", la canción con la que Sofía Martín participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Play... Ver ahora

‘Sayonara’, de Twin Melody Las hermanas Paula y Aitana (Twin Melody), presentan ‘Sayonara’, una canción de pop alegre y optimista compuesta junto a Jonhatan Gueraint (Meler) y Natalia Neva Martín. Una propuesta que contiene letra en 5 idiomas -español, inglés, francés, vasco y japonés- y es un canto al empoderamiento y al amor propio, a dejar atrás y decir adiós a las cosas que no nos llenan o representan y las personas que no nos valoran. “Nosotras hablamos cuatro idiomas y al hacer la canción queríamos poner algo de nosotras mismas y transmitir felicidad”, han dicho las hermanas Paula y Aitana. Se sienten “muy contentas con la acogida”. Han contado que están preparando el videoclip y la puesta en escena. “Queremos combinar baile y canto, queremos hacer algo muy guay y estamos entrenando: haciendo cardio, clases de canto…”, han explicado. Benidorm Fest Twin Melody interpreta "Sayonara" Disfruta del vídeo musical de "Sayonara", la canción con la que Twin Melody participa en Benidorm Fest 2023. Vive el camino a Eurovisión en RTVE Pl... Ver ahora