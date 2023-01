Como lo están leyendo. República Checa ha anunciado que tendrá su propia preselección nacional para escoger al representante del país en Eurovisión 2023. Por primera vez en 15 años, ESCZ será un show real y en vivo, directamente de los estudios de Praga, y que se celebrará a finales del mes de enero, concretamente, el 30. Un día antes de que arranque la segunda edición del Benidom Fest 2023 (31 de enero, 2 y 4 de febrero).

"Será un espectáculo modesto y de alta calidad, una vez más nos estamos enfocando en mostrar el talento checo a nivel internacional. Un espectáculo en vivo es una forma fantástica de hacerlo. Será enfocado, por supuesto, a una audiencia checa e internacional. Algo que todos disfrutarán", explica el jefe de prensa de la delegación checa, Ahmad Halloun.

En la escena musical checa, la marca ha crecido. "La plataforma se está volviendo extremadamente interesante y atractivo. Me complace anunciar que hemos recibido una respuesta abrumadora de la industria musical checa", añade Halloun.

Han recibido más de 170 canciones, en su mayoría de compositores checos, y todos con vocalistas checos. "Se está volviendo cada vez más difícil y esperamos finalizar los nombres de los finalistas en los próximos días, como más detalles sobre el espectáculo", apunta el jefe de delegación, Krystof Sámal.

República Checa en Eurovisión

En el año 2007 el país checo debutó por primera vez en Eurovisión. Su primer abanderado fue Kabát con "Malá dáma" que alcanzó el puesto 28 en las semifinales de Helsinki. No fue hasta 2016, que República Checa consiguió debutar en una final. La encargada fue Gabriela Guncikova con "I stand", que quedó de 25ª con 41 puntos. En la última edición del certamen, en Turín 2022, We are domi con "Lights off", subió a la posición 22 con 38 puntos (33 del jurado y 5 del televoto).

02.00 min República Checa: We Are Domi canta "Lights Off"

Hasta la edición anterior, la televisión pública checa escogió a su representante mediante la web oficial de la cadena con un proceso interno.