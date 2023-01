¿Tienes ganas de Benidorm Fest 2023? ¿Has sido de los que te has quedado sin entradas? ¡No te preocupes! RTVE Play te ofrece una variedad de contenidos en la semana del certamen alicantino. Seguramente tendrás apuntando los días de las semifinales y la gran final pero esto no solo se queda aquí. Coge papel y boli o incluso el móvil, si aún no la tienes descárgate la plataforma on demand y gratuita, para seguir toda la cobertura de la segunda edición de la preselección española para escoger a su abanderado o abanderada en Liverpool 2023. ¿A quién entregará Chanel el micrófono de bronce?

Benidorm Calling Si quieres seguir de cerca todo lo que acontecede alrededor del Benidorm Fest 2023, Benidorm Calling es tu programa estrella. Dosis de humor, de entretenimiento, la última hora sobre el certamen alicantino... Te sentirás como si estuvieras en Benidorm viviendo cada detalle. Y todo ello presentando por Inés Hernánd, Jordi Cruz y Xuso Jones, acompañados de personajes famosos relacionados con el mundo eurovisivo y también irán de la mano de algunos de los mejores Tiktokers de nuestro país. Además, con la ayuda de dos reporteros Daniel Borrego, presentador del Eurovermú, y María García, redactora de Playz, conoceremos la última hora desde Benidorm. Desde el domingo 29 a las 19.30 horas, tanto Inés y Jordi, estarán sobre la alfombra naranja para recibir a los 18 participantes de la segunda edición y a la delegación española. A partir del lunes 30 se unirá a la gran fiesta Xuso hasta el sábado 4 de febrero, con la gran final. A excepción del viernes 3 que no habrá programa. ¿Te lo vas a perder?

Especial Gen Playz El viernes 3 de febrero a partir de las 19.00 horas, Gen Playz, presentado por Inés Hernánd y Dario Eme Hache, se desplaza al epicentro de Benidorm, concretamente a la Plaza Tecnohito (Plaza Triangular) para hacer un especial del programa sobre el fenómeno fan. Contarán con diferentes invitados y personajes conocidos que hablarán del fenómeno fan en Eurovisión y no solo de este mundillo, sino que también hablarán de como se hace eco la Marca España a través de la música. A continuación, tendrá lugar el concierto del Euroclub, a las 21.00 horas, donde actuarán exrepresentantes de Eurovisión como Ronela o WRS. Gen Playz Benidorm Fest: El Gen Playz que quieres, el que tú quieres Nos vamos a la meca europea de la música de este mes de enero para contarte todo sobre el Benidorm Fest, el festival que quieres, el que TÚ quieres... Ver ahora

Las dos semifinales y la gran final ¿No puedes ver desde la televisión las dos semifinales y la gran final de la segunda edición del Benidorm Fest? No te preocupes. Después de cada emisión, las galas de las semfiinales que se celebran el 31 de enero y 2 de febrero y la de la gran final, el 4 de febrero, quedarán alojadas en la plataforma de video on demand y gratuita. Esto te permite visualizar el Benidorm Fest 2023 cuando quieras y dónde quieras desde cualquier dispositivo móvil, portatil o tablet. Todas ellas conducidas por la cantante Mónica Naranjo, el presentador de El cazador, Rodrigo Vázquez e Inés Hernánd. Benidorm Fest 2023: Estos son los artistas que actuarán en la 1 y la 2 semifinal PATRI CAMPOS ¿Quiéres saber cuándo ver las galas? ¡No te las pierdas en La 1 el 31 de enero, 2 de enero a las 22.50 horas y el 4 de febrero desde las 22.05 horas, todo en La 1!