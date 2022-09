Su expulsión sorprendió a todos. Pero MasterChef Celebrity 7 es una competición y un pequeño fallo te puede dejar fuera. Eso sí, Ruth Lorenzo se lleva los bolsillos llenos de amor: amor de sus compañeros, de los jueces, del equipo del programa, de sus seguidores, de las redes sociales, etc… Y eso también es un gran premio. RTVE.es habla con la cantante para valorar su paso por MasterChef Celebrity 7, sus sensaciones tras la expulsión y sobre los proyectos futuros que tiene entre manos. ¡Disfruta de esta entrevista!

PREGUNTA: ¿Cómo valoras tu paso por MasterChef Celebrity 7?

RESPUESTA: MasterChef Celebrity ha sido de lo más espectacular que he hecho en mi vida. Me he divertido y he sufrido a partes iguales. Creo que, a modo personal, es un antes y un después porque me he dado cuenta de cosas muy personales y lo he podido disfrutar muchísimo.

P: Sin lugar a dudas, has sido una de las aspirantes de MasterChef Celebrity 7 más queridas en redes sociales. ¿Has notado ese cariño de la gente?

R: He notado mucho amor de la gente y de todo el equipo. Y también de la gente que lleva la parte digital de MasterChef, que han interactuado mucho con mis fans, que son como mi familia. Ha sido muy divertido y bonito ver la respuesta de la gente.

P: En tu despedida señalaste a Daniela Santiago como favorita para la victoria final. ¿Sigues pensando lo mismo o añades algún nombre más?

R: Hay aspirantes muy muy fuertes. Casualmente, para mí, todas las favoritas son chicas. Además de Daniela Santiago, veo como favorita a Patricia Conde. En ella he descubierto a una persona increíble, detrás del delantal y de esas piernas largas.

P: Y hablando de personas favoritas. Has mencionado en el programa varias veces a tu madre. ¿Cuánto te ha inspirado en cocina y en la vida?

R: Ella es la persona por excelencia más importante que hay en mi vida. Tengo un recuerdo de mi infancia con ella, cuando los sábados hacíamos manzanas asadas y nos sentábamos ya con la cocina apagada alrededor de la vieja estufa de leña y hablábamos largos ratos. Es una mujer llena de constancia y de fuerza, es mi inspiración.

P: Te propongo 4 títulos de canciones tuyas para que las asocies a un plato y nos expliques por qué: 'Dancing in the rain'; 'Good girls dont lie'; 'Gigantes'; y 'Burn'

R: 'Dancing in the rain' : este tema sería un lemon pie, porque parece inofensivos pero nunca te dejan indiferente. Me encanta el sabor ácido debajo de la lengua y como son espumosos pero ligeros, siempre te dejan con ganas de más, como esa canción.

'Good girls dont lie' : sería un curry verde tailandés, de esos que te despiertan todo el paladar. Creo que esta canción no te puede dejar indiferente, al igual que el curry verde tailandés.

'Gigantes' : esta canción significa para mí hogar. Por eso la identifico con algún plato de Murcia. Por ejemplo, arroz con conejo y caracoles.

' Burn' más que un plato este tema sería una fruta, la fruta de la pasión.

P: Dime 3 personajes históricos que sentarías en tu mesa para sorprenderles con una buena cena

R: Salvador Dalí, Marilyn Monroe y Jesucristo. Y que me cuenten cosas secretas (risas).

P: Cuéntanos qué proyectos futuros tienes por delante

R: El próximo 9 de noviembre para celebrar mi 40 cumpleaños hago un concierto en la sala Joy Eslava de Madrid para cantar música inédita que no ha podido ver la luz. Como siempre, estaré con mi banda. Y hasta aquí puedo leer, pero vendrán más cosas.